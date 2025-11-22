Davis, Bergs sconfitto da Cobolli e in lacrime: non riesce a farsene una ragione. Il messaggio del papà Koen è una lezione di sport

Dopo il ko del Belgio con l’Italia, Zizou Bergs sembra consolato poi rivela il significato della Coppa Davis. Sui social il messaggio di papà Koen è da togliere il fiato

Una sconfitta che brucia ma anche un grande momento di sport. Dalla parte opposta campo c’è l’Italia che festeggia, mentre in panchina Zizou Bergs piange a dirotto dopo la sconfitta con Cobolli che condanna il suo Belgio all’eliminazione.

Bergs inconsolabile in panchina

Un match epico, dal puro sapore di Coppa Davis. Ma la legge del tennis prevede che ci sia solo un vincitore e in questo caso si tratta di Flavio Cobolli. Il tennista azzurro porta a casa la vittoria e il punto decisivo per regalare la finale all’Italia dopo tre set di battaglia e un tiebreak che resterà nella storia di questa competizione. Bergs saluta a rete il suo avversario, poi Volandri e il giudice di sedia. Ma quando si siede in panchina le emozioni hanno la meglio, scoppia in un pianto dirotto e inconsolabile. Cobolli si siede per qualche secondo accanto a lui ma il belga sembra distrutto e non riesce ad alzare la testa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Zizou dopo il match

Alla fine della partita, Bergs non si è sottratto alle domande di rito e ha svelato un particolare sul suo match con Cobolli, riuscendo a definire al meglio il vero significato della Davis: “Sono abbastanza sicuro che non avrei battagliato così in un torneo normale e se non giocassi per il mio paese. E forse lo stesso vale anche per Flavio. Ho fatto una cosa stupida sul 6-4 nel tiebreak, ho provato una palla corta che quest’anno mi ha fatto vincere una partita esattamente nello stesso momento. Preferisco essere coraggioso piuttosto che trattenermi. Flavio è uno di quelli capaci di trovare sempre energia in più, quando pensi che sta crollando, fa un gran punto e il pubblico è lì a sostenerlo. E penso che oggi sarebbe stata una gara diversa senza il tifo”.

Italia-Belgio: tutte le emozioni del match

Il messaggio del papà

Le immagini di Bergs seduto in panchina a piangere hanno fatto il giro del web e dei social, la delusione cocente per una partita che in più di una circostanza è stata a portato di mano e che avrebbe potuto ribaltare il confronto con l’Italia. Ma a sostenere Zizou, reduce da una buonissima stagione, ci pensa il papà Koen.

L’ex tennista dedica al figlio un lungo messaggio che diventa virale sui social: “Mio caro Zizou vederti scendere in capo in Coppa Davis mi ha riempito di orgoglio. Portavi con te non solo il peso della raccheta ma quello delle speranze di una nazione, e hai dato tutto per il Belgio: ogni servizio, ogni sprint, ogni goccia di sudore è stata la prova del tuo coraggio e del tuo cuore. Non hai giocato solo per te stesso ma per i tuoi compagni, per il tuo paese e per tutti quelli che credono in te. Ho visto il fuoco nei tuoi occhi, la motivazione nei tuoi movimenti e l’amore per il Belgio brillare a ogni punto. Da papà, so i sacrifici che hai fatto, le ore interminabili di allenamento e i momenti di dubbio che hai superato. In Davis hai mostrato al mondo il vero significato del sacrificio. Hai dato tutto, ed è la vittoria più grande. Non importa il punteggio, per me hai vinto. Sei un campione dello spirito, un guerriero e un figlio che rende suo padre orgoglioso. Abbiamo perso il match ma abbiamo vinto il rispetto del mondo del tennis. Sono stato felice di aver condiviso questo bellissimo momento con tutta la mia famiglia accanto. Questi sono i momenti per cui viviamo”.