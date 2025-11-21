Davis, Zverev guida la rimonta Germania sull'Argentina: Sinner e Musetti spingono l'Italia contro il Belgio

“Ho la massima fiducia nei ragazzi del doppio e in tutti i miei compagni”. Così Sascha Zverev subito dopo aver battuto Francisco Cerundolo, per il punto dell’1-1 della Germania contro l’Argentina. E il doppio tedesco non ha tradito il numero 3 della classifica ATP, che in assenza di Jannik Sinner, di Carlos Alcaraz, di Novak Djokovic e degli americani, s’è ritrovato a essere l’unica vera stella di queste Finals di Coppa Davis. Germania in semifinale contro la Spagna grazie al 2-1 sull’Argentina, giunto al termine di una maratona risoltasi solo al tie-break della terza e decisiva partita, conclusasi oltre l’una di notte.
Nel primo match in campo scendono in campo – come da regolamento – i numeri 2, Tomas Etcheverry per l’Argentina e Jan-Lennard Struff per la Germania. Partita di fatto “bloccata”, tra due terraioli che rischiano poco e sbagliano ancora meno. Il primo set si decide al tie-break, dove il sudamericano prende ben presto il largo e chiude su un rassicurante 7-3. Tie-break anche nel secondo set, dove Struff ha anche a disposizione un setpoint prima di arrendersi sul punteggio di 9-7, che scatena la festa della “Hinchada” argentina, caricata a dovere dallo stesso Etcheverry. Uno a zero e tutta la pressione sulle spalle di Zverev, che non può sbagliare.
Zverev tiene viva la Germania in Davis: 1-1 contro Cerundolo
Il numero 3 al mondo di partite importanti ne ha giocate in carriera. Spesso le ha perse. Ma non stavolta. Opposto al numero 1 dell’Argentina, Francisco Cerundolo, Sascha mantiene nervi saldi e freddezza, portando a casa la vittoria che tiene in vita la Germania senza eccessivi patemi. Nel primo set basta un break a fare la differenza, con Zverev che chiude i conti sul risultato di 6-4. Nel secondo Cerundolo mantiene la battuta fino alla fine del parziale, allungandolo al tie-break. Che però ha un solo padrone: Zverev (7-3). C’è bisogno del doppio per decidere l’ultima semifinalista della Davis 2025.
Doppio da brividi: la Germania batte l’Argentina in piena notte
Sfida tiratissima e insolitamente lunga, soprattutto per un confronto di doppio. Quasi tre ore di battaglia tra Andres Molteni e Horacio Zeballos, coppia argentina, e Tim Puetz e Kevin Krawietz, coppia tedesca. Quattro specialisti, capaci di rispondere colpo su colpo ai rivali. Primo set vinto dagli argentini in volata, sul punteggio di 6-4. Reazione tedesca, break e controbreak, quindi il servizio strappato chirurgicamente da Puetz e Krawietz per il punto del 4-6. Terzo set equilibratissimo e senza break, poi i tre matchpoint non sfruttati dai tedeschi nel tie-break (3-6), l’incredibile rimonta argentina e un finale thrilling: 12-10 per i tedeschi.
Ora Italia-Belgio: da Sinner e Musetti la carica agli Azzurri
Esaurito il quadro dei quarti, è tempo di semifinali. La prima è Italia-Belgio, al via alle 16 con la sfida tra i numeri 2: Berrettini e Collignon. Poi toccherà al match tra Cobolli e Bergs, rivincita dello stesso confronto dell’edizione dello scorso anno, vinto dal belga sull’azzurro. Dovesse essere necessario, speranze riposte nel doppio: Bolelli e Vavassori in preallarme. Da lontano sono pronti a supportare la squadra due tifosi d’eccezione, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. “Ci hanno scritto, sono stati vicini a noi nella preparazione della partita, sono sicuro che lo faranno anche col Belgio a prescindere dal risultato”, il retroscena di Matteo Berrettini dopo la vittoria sull’Austria.