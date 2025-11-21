Davis, Zverev guida la rimonta Germania sull'Argentina: Sinner e Musetti spingono l'Italia contro il Belgio

Tedeschi in semifinale contro la Spagna, punto decisivo del doppio in piena notte dopo il successo di Sascha su Cerundolo. Il retroscena di Berrettini su Jannik e Lorenzo.

“Ho la massima fiducia nei ragazzi del doppio e in tutti i miei compagni”. Così Sascha Zverev subito dopo aver battuto Francisco Cerundolo, per il punto dell’1-1 della Germania contro l’Argentina. E il doppio tedesco non ha tradito il numero 3 della classifica ATP, che in assenza di Jannik Sinner, di Carlos Alcaraz, di Novak Djokovic e degli americani, s’è ritrovato a essere l’unica vera stella di queste Finals di Coppa Davis. Germania in semifinale contro la Spagna grazie al 2-1 sull’Argentina, giunto al termine di una maratona risoltasi solo al tie-break della terza e decisiva partita, conclusasi oltre l’una di notte.

Davis, Argentina-Germania 1-0: Etcheverry batte Struff

Nel primo match in campo scendono in campo – come da regolamento – i numeri 2, Tomas Etcheverry per l’Argentina e Jan-Lennard Struff per la Germania. Partita di fatto “bloccata”, tra due terraioli che rischiano poco e sbagliano ancora meno. Il primo set si decide al tie-break, dove il sudamericano prende ben presto il largo e chiude su un rassicurante 7-3. Tie-break anche nel secondo set, dove Struff ha anche a disposizione un setpoint prima di arrendersi sul punteggio di 9-7, che scatena la festa della “Hinchada” argentina, caricata a dovere dallo stesso Etcheverry. Uno a zero e tutta la pressione sulle spalle di Zverev, che non può sbagliare.

Zverev tiene viva la Germania in Davis: 1-1 contro Cerundolo

Il numero 3 al mondo di partite importanti ne ha giocate in carriera. Spesso le ha perse. Ma non stavolta. Opposto al numero 1 dell’Argentina, Francisco Cerundolo, Sascha mantiene nervi saldi e freddezza, portando a casa la vittoria che tiene in vita la Germania senza eccessivi patemi. Nel primo set basta un break a fare la differenza, con Zverev che chiude i conti sul risultato di 6-4. Nel secondo Cerundolo mantiene la battuta fino alla fine del parziale, allungandolo al tie-break. Che però ha un solo padrone: Zverev (7-3). C’è bisogno del doppio per decidere l’ultima semifinalista della Davis 2025.

Doppio da brividi: la Germania batte l’Argentina in piena notte

Sfida tiratissima e insolitamente lunga, soprattutto per un confronto di doppio. Quasi tre ore di battaglia tra Andres Molteni e Horacio Zeballos, coppia argentina, e Tim Puetz e Kevin Krawietz, coppia tedesca. Quattro specialisti, capaci di rispondere colpo su colpo ai rivali. Primo set vinto dagli argentini in volata, sul punteggio di 6-4. Reazione tedesca, break e controbreak, quindi il servizio strappato chirurgicamente da Puetz e Krawietz per il punto del 4-6. Terzo set equilibratissimo e senza break, poi i tre matchpoint non sfruttati dai tedeschi nel tie-break (3-6), l’incredibile rimonta argentina e un finale thrilling: 12-10 per i tedeschi.

Ora Italia-Belgio: da Sinner e Musetti la carica agli Azzurri

Esaurito il quadro dei quarti, è tempo di semifinali. La prima è Italia-Belgio, al via alle 16 con la sfida tra i numeri 2: Berrettini e Collignon. Poi toccherà al match tra Cobolli e Bergs, rivincita dello stesso confronto dell’edizione dello scorso anno, vinto dal belga sull’azzurro. Dovesse essere necessario, speranze riposte nel doppio: Bolelli e Vavassori in preallarme. Da lontano sono pronti a supportare la squadra due tifosi d’eccezione, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. “Ci hanno scritto, sono stati vicini a noi nella preparazione della partita, sono sicuro che lo faranno anche col Belgio a prescindere dal risultato”, il retroscena di Matteo Berrettini dopo la vittoria sull’Austria.