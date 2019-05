Davon Jefferson vince l'Oscar canturino

I tifosi biancoblù hanno scelto: l’MVP canturino della stagione sportiva 2018-’19 è Davon Jefferson, ala/centro statunitense che ha concluso l’annata in LBA realizzando 523 punti totali, 18 di media in 29 partite disputate.

Il lungo californiano, al quarto posto nella classifica dei marcatori del campionato e primo in quella della valutazione individuale, ha ricevuto oltre 200 voti dai sostenitori della Pallacanestro Cantù, che – seppur per pochi click – lo hanno preferito a Frank Gaines, secondo con il 35% dei voti, contro il 42% del compagno di squadra. Al termine di un sondaggio durato 24 ore tra le mattinate di martedì 21 e mercoledì 22 maggio, i tifosi dell’Acqua S.Bernardo hanno indicato Jefferson come successore di Salvatore Parrillo, il quale aveva prevalso a sorpresa lo scorso anno su Christian Burns e Jaime Smith, al momento impegnati nei playoff rispettivamente con le maglie di Olimpia Milano e Dinamo Sassari.

A completare il podio di questa stagione, invece, la guardia americana Gerry Blakes, terzo con il 5% dei voti. Per un soffio la virtuale medaglia di bronzo non è andata a Shaheed Davis, quarto con il 4%. A seguire la coppia Maurizio Tassone-Andrea La Torre, entrambi con il 3% dei voti.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 15:53