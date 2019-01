Dawid Kownacki prende tempo con le italiane

Gli attaccanti polacchi vanno di moda in Italia – anche martedì sera Piatek ha dimostrato di essere un super-bomber- ma c’è chi preferisce la Bundesliga.

E’ il caso di Dawid Kownacki, in uscita dalla Sampdoria, che è nel mirino del Cagliari e dell’Empoli ma che ha messo in stand-by entrambe le società: il suo obiettivo è quello di unirsi al Fortuna Dusseldorf.

Per il classe 1997 ex Lech Poznan, stanco del limitato impiego in casa blucerchiata, si va verso la cessione a titolo definitivo.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 07:15