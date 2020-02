Daytona 500, grave incidente per Ryan Newman

Durante la Daytona 500 si è registrato un grave incidente. L'auto di Ryan Newman è stata, suo malgrado, protagonista di un terribile scontro. Il pilota, 42 anni, è stato immediatamente trasportato all'Halifax Medical Center.

Come riportato da ESPN, le condizioni di Ryan Newman sarebbero gravi ma le ferite non sarebbero letali. Fondamentale l'intervento degli addetti alla sicurezza che hanno, in tempi record, tolto Ryan Newman dalla sua Ford numero 6 in fiamme e completamente accartocciata. La corsa è stata vinta da Danny Hamlin, triste per quanto accaduto a Ryan Newman.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 08:00