Dazn ancora flop, tifosi del Napoli furibondi

Quella rotella che gira su se stessa proprio mentre un giocatore sta tirando in porta, quell’effetto mosaico di mosche che ti mette in allarme e ti crea precarietà, come un avviso che da qui a breve avrai problema di segnale, quelle urla che arrivano dal palazzo di fronte che ti fanno capire che è successo qualcosa di importante in campo, ma che tu lo vedrai solo a cose fatte. Dazn, ci risiamo. Anche ieri, in occasione di Udinese-Napoli, la nuova piattaforma ha fatto registrare parecchi problemi scatenando la rabbia degli utenti. Sarà pure “il bello della Diletta”, come si chiama la nuova trasmissione serale post-partita con la Liotta ma non piace proprio. Perchè all’effetto buffering non ci si abitua.

EFFETTO BUFFERING – Il calcio come vuoi, quando vuoi è lo slogan di Dazn ma sembra una presa in giro perchè il risultato dice l’esatto contrario: come non vorresti e quando è troppo tardi. Chi è connesso via radio o con i cellulari viene a conoscenza del cambiamento dei risultati con larghissimo anticipo, bruciando l’effetto sorpresa ma non è solo il ritardo dell’immagine che sta facendo infuriare i tifosi. Ieri sera in Udinese-Napoli ci sono stati parecchi momenti di “buio”, più frammentamento delle azioni, rotelle in movimento a segnalare l’interruzione del segnale, un altro flop. Si è mossa da tempo anche l’Agcom ma per Dazn la contestazione riguarda principalmente i messaggi promozionali ingannevoli: nella promozione infatti non si menzionano le numerose limitazioni tecniche che di fatto rendono la fruizione del servizio difficoltosa. Inoltre il tanto pubblicizzato mese di prova gratuito senza contratto è falso. Infatti il primo mese è si gratuito, ma il cliente sigla un contratto che prevede il rinnovo automatico, rinnovo che va recesso prima del rinnovo appunto.

IRONIA SOCIAL – Tra ironia e rabbia intanto il mondo del web si sta scatenando. Poco fa Maurizio Pistocchi ha scritto su twitter: “Se stai guardando Frosinone-Empoli su DAZN disattiva le notifiche sul tuo cellulare. Potresti scoprire che hanno fatto gol con 5’minuti di anticipo sulla tv. DAZN, di tutto di meno”. Molto più pesanti invece i commenti sul profilo di Dazn legati alla partita di ieri. Due su tutti: “Sotto la qualità della mia connessione FTTH 1 Gb. #DAZN a due mesi dall’esordio: – ha ancora 20/30 secondi di ritardo (mi arrivano prima le notifiche ad sullo smartphone); – le immagini non sono fluide ma sempre scattose ed a quadretti”. E ancora: “a quando le scuse da parte di #Dazn? perché immagino che di restituire i soldi non se ne parli…”. E infine: “Fessi noi che ci siamo fatti fregare da voi”.

SPORTEVAI | 21-10-2018 14:45