Dazn fa il super sconto: come vedere Serie A, Serie B e tutto lo sport a un prezzo piccolissimo

Offerta speciale di Dazn per vedere lo sport a un prezzo scontatissimo per i primi 12 mesi. L'occasione però dura solo dal 9 al 14 febbraio

09-02-2023 11:28

Il campionato di Serie A, quello di Serie B entrano nel vivo e Dazn fa un supersconto a tutti gli utenti che decidono di fare un nuovo abbonamento in questi giorni: dal 9 al 14 febbraio.

In questo periodo è possibile attivare Dazn al prezzo speciale di 20,99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29,99€ al mese.

L’offerta è valida solo per il piano Dazn Standard, che è un abbonamento che consente di vedere tutto lo sport a disposizione su Dazn. Quindi ci sono tutte le partite di calcio dei campionati di Serie A e Serie B, l’Europa League (in cui tra l’altro debutta la Juve), la Serie C (new entry nel pacchetto solo da poche settimane), LaLiga, tutto il basket italiano ed europeo che conta e poi ancora molto altro come gli sport Usa e il fighting.

Questi i dettagli dell’operazione

L’offerta speciale si applica al solo piano DAZN STANDARD con abbonamento annuale;

con abbonamento annuale; è attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal;

Al decorrere del dodicesimo mese l’abbonamento si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente;

Non è possibile mettere in pausa l’abbonamento annuale

Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione;

In caso di recesso nei primi 12 mesi saranno dovuti gli sconti fruiti, per maggiori dettagli vedi il sito di Dazn

Riassunto del pacchetto Dazn Standard

Attiva DAZN a 20.99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29.99€. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio .

