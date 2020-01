Altra avventura esotica per Gianni De Biasi, che dopo l'esperienza in Albania con la storica qualificazione a Euro 2016 sta per sedersi sulla panchina dell'Iran.

La federazione di Teheran gli ha proposto un contratto di 30 mesi, in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. L'accordo sarebbe molto vicino, riporta Sky.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 12:08