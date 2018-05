De Biasi: ''Se Semplici cambia...''

Non è ancora detto che nella prossima stagione sarà ancora Leonardo Semplici il timoniere della Spal. E le alternative di qualità, in caso di addio del tecnico fiorentino, non mancano.

Gianni De Biasi, per esempio. “E’ un risultato straordinario quello conquistato dalla Spal: salvarsi da neopromossa è un’impresa – racconta in esclusiva a Sportal.it -. Se Semplici dovesse cambiare lo farebbe per provare un’esperienza nuova. Lascerebbe da vincitore, dopo due promozioni e una permanenza nella massima serie. Un po’ come successe a me a Modena”.

“Sono innamorato dei colori biancazzurri, credo di avere fatto bene a Ferrara all’inizio della mia carriera e credo che lì potrei fare bene anche verso la fine della mia avventura da allenatore” conclude De Biasi, il cui nome è stato accostato agli estensi più volte.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 13:45