De Bruyne: "Guardiola razzista? Assurdo"

Kevin De Bruyne difende a spada tratta Guardiola dopo l'attacco di Yaha Touré ("Ha spesso problemi con i giocatori africani, dovunque alleni").

"Io non ho visto nulla, sarebbe assurdo se l'allenatore fosse razzista, specie con tutti i ragazzi di colore che abbiamo in squadra. Non so cosa abbia detto Yaya, se le sue parole siano state riportate male o ingigantite ma quando non giochi cerchi sempre una spiegazione. Abbiamo avuto la stagione migliore di sempre per cui l'allenatore ha fatto le giuste scelte. Probabilmente ha pensato che Yaya non facesse abbastanza, che non fosse abbastanza in forma ma non ho visto niente di razzista", sono le sue parole dal ritiro della nazionale belga.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 14:55