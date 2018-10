De Bryune, il video che annuncia il suo ritorno in campo

I calciatori sono oramai dei grandi protagonisti sui social network e spesso postano sulla loro vita privata (a volte anche quando non dovrebbero). In questo caso però il centrocampista del Manchester City e della nazionale belga Kevin De Bruyne ha trovato un modo davvero originale per annunciare il proprio rientro sul rettangolo verde dopo il problema fisico che aveva accusato. De Bruyne infatti si era infortunato al legamento laterale del ginocchio destro a metà agosto e si temeva che il suo stop potesse essere molto più lungo, invece ha ripreso l’allenamento assieme ai suoi compagni di squadra due settimane fa e ora potrebbe addirittura essere in campo per la partita di questo sabato.

Il trequartista belga ha confermato la notizia in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Twitter, dove lo vediamo accasciato su un divano e giocando con una console ai videogame, ma ad un certo punto il suo alter-ego fa la sua comparsa e gli dice di uscire da lì, smettere di giocare e di ritornare a calcare i campi da calcio. Un video attualmente in esecuzione sul Web e che ha fatto sorridere tutti per la sua simpatia ed originalità. «Non so ancora se inizierà dal primo minuto, ma una cosa sicura è che Kevin De Bruyne è pronto per giocare», questo è quanto ha detto il suo allenatore Guardiola nella giornata di venerdì in conferenza stampa. «Devo ancora decidere se schierarlo dall’inizio ma ad ogni modo lui è pronto. Sicuramente non sarà in grado di poter giocare 90 minuti, ma ha fatto un buon lavoro nelle ultime due settimane. Kevin è un giocatore così importante per noi che la squadra sarà più forte adesso che non dovremo più sopperire alla sua assenza, tra poco riprenderemo il cammino che avevamo dovuto interrompere. Dispiace che nel frattempo si sia invece infortunato Gundogan». Kevin De Bruyne ha giocato solo una partita ufficiale in questa stagione, quella contro l’Arsenal (0-2) nella prima giornata di Premier League. Si è poi infortunato al ginocchio durante l’allenamento.

SPORTEVAI | 20-10-2018 09:40