De Carli carica gli Azzurri

La Nazionale italiana di rugby è pronta all'esordio nella Rugby World Cup 2019 in programma domenica (ore 7.15 in Italia) contro la Namibia. Nonostante sia la partita sulla parta più abbordabile di un girone che comprende anche il Canada e le corazzate Nuova Zelanda e Sud Africa, l'allenatore degli avanti azzurri non vuole cali di concentrazione: “Al Mondiale possono esserci sempre sorprese – ha detto in conferenza stampa – e la partita tra Giappone e Russia lo ha dimostrato, con quest'ultima in partita per gran parte del match".

"Non esistono partite facili – ha proseguito poi De Carli – la Namibia andrà a caccia della vittoria. Noi vogliamo esordire nel migliore dei modi e mettere in campo il lavoro svolto nei mesi passati. Quello del meteo non è un fattore su cui porre l’attenzione, siamo pronti per qualsiasi circostanza. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: vogliamo imporci giocando il nostro miglior rugby".

SPORTAL.IT | 21-09-2019 12:36