Flop Goggia, De Chiesa ha una spiegazione: l'ansia per Brignone a Kronplatz, Vonn la favorita a Milano Cortina

L'ex campione e commentatore tv analizza le ultime debacle della bergamasca, fa una previsione sul rientro di Federica e indica in Lindsey la sciatrice da battere alle Olimpiadi.

Che succede a Sofia Goggia? Se lo chiedono in tanti visti i risultati deludenti della bergamasca nelle ultime gare di Coppa del Mondo e visto anche l’avvicinarsi del vero, grande obiettivo di questa stagione: le Olimpiadi Invernali casalinghe a Milano Cortina. Anche Paolo De Chiesa, naturalmente, si è chiesto come mai Goggia stia andando tanto piano in questa fase. E ha trovato una spiegazione. Ma sono tanti i punti di domanda a cui l’ex campione ha provato a dare risposte, dall’attesissimo ritorno di Federica Brignone a Kronplatz alla vera, grande favorita per le gare veloci a cinque cerchi.

Che succede a Goggia? L’allarme dopo Tarvisio

Nella sua “Scodata” su OASport, De Chiesa ha provato a dare una spiegazione alle ultime e sempre più frequenti battute a vuoto di Sofia Goggia. Anche a Tarvisio la campionessa di Bergamo ha deluso. “Indubbiamente in termini di scorrevolezza è meno performante rispetto al passato. Credo possa dipendere da due fattori: il peso ed il tipo di neve”, l’opinione del giornalista. “Forse ha perso qualche chilo? Il manto può fare la differenza: se andiamo a vedere i tratti di scorrimento a St. Moritz e Val d’Isere, non aveva fatto fatica come a Zauchensee e Tarvisio. Escludo invece che si tratti di un problema di materiali, perché Nicol Delago ha vinto con i suoi stessi sci (Atomic)”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Olimpiadi, per De Chiesa c’è una sola favorita

C’è da preoccuparsi? Probabilmente no, vista che quella di Sofia sembra essere una strategia, una scelta mirata. “Quest’anno Goggia sembra preservarsi un po’ di più: ad esempio sull’ultimo salto in Super G non si è presa i rischi della vincitrice Aicher. È maturata dal punto di vista tattico: l’esperienza e la vita l’hanno resa più consapevole. Resto convinto che Sofia abbia le carte per provare a battere tutte a Cortina“. Dove però la lepre sarà un’altra. Una grande amica di Goggia, che quest’anno sembra aver definitivamente ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Sì, anche per De Chiesa la grande favorita per le Olimpiadi sarà Lindsey Vonn.

Il rientro di Brignone: l’aspettativa realistica

E Brignone? Un po’ di ansia da parte di De Chiesa subito dopo l’ufficializzazione – ma era un “segreto di Pulcinello” del rientro di Super Fede nel gigante di Kronplatz. Più che vedere come si piazzerà la Tigre di La Salle, c’è soprattutto da augurarsi che il dolore sia sopportabile e che non le accada nulla. “Io penso che possa fare una bella gara, altrimenti non si presenterebbe al cancelletto. Il risultato mi interessa relativamente. Io sono come le vecchie nonne, penso più alla salvaguardia della sua salute. L’importante è che stia bene e non senta male al ginocchio: questa è la mia aspettativa”.