Come riportato da Marca, De Gea sta per diventare il portiere più pagato del mondo. Il Manchester United è pronto a garantirgli, per i prossimi cinque anni, uno stipendio faraonico, pari a 21 milioni di euro a stagione.

Il portiere spagnolo, sotto accusa per la non eccelsa prova all'esordio Mondiale con il Portogallo, è, da tempo, accostato al Real Madrid. I Red Devils, e in particolare Mourinho, vogliono blindarlo con un ingaggio monster.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 07:20