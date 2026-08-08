De Giorgi raduna le truppe: lunedì a Cervia parte l'operazione Europei, con 17 giocatori convocati (ma tre poi dovranno salutare). La fase finale al Forum di Assago: altra bocciatura per Arena Santa Giulia

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Tre innesti rispetto alla sfortunata spedizione di Ningbo, segnale che a Fefé De Giorgi qualche dubbio è venuto su chi portare in vista dell’Europeo da disputare in casa a settembre. Perché nell’elenco dei 17 convocati per il collegiale di Cervia col quale lunedì prossimo terrà a battesimo il lungo cantiere che porterà alla sfida continentale ha deciso di allargare un po’ il roster, inglobando altri tre elementi ai 14 già visti all’opera nella trasferta asiatica tra Osaka e Ningbo di VNL. Conclusa con una brutta sconfitta rimediata nei quarti contro gli USA (in versione “granatieri”: mai vista una squadra tanto prolifica al servizio…), ma anche con la consapevolezza che agli Europei la storia potrebbe rivelarsi assai differente dalle premesse.

Michieletto, ma non solo: anche Rychlicki e Cortesia

De Giorgi ha deciso di mettere un innesto in tre reparti specifici: di banda ha aggiunto Alessandro Michieletto, costretto a saltare per intero la VNL ma desideroso di tornare in campo (non gioca una partita ufficiale da fine gennaio, complice una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare), sulla cui presenza però a EuroVolley bisognerà attendere di vedere il responso dei prossimi allenamenti, col rischio concreto di non riuscire a recuperare in tempo la forma migliore.

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Un po’ più sorprendente la scelta di aggiungere Kamil Rychlicki in posto 2 accanto a Romanò (fresco sposo con la sua adorata Marta: tanti compagni di nazionale presenti alle nozze, celebrate mercoledì scorso a Riccione) e Bovolenta: se il primo è pressoché intoccabile, la sensazione è che Fefé voglia rilanciare il dualismo per il ruolo di opposto di riserva, con il giocatori di origini lussemburghesi tornato in gruppo dopo aver goduto di una pausa in concomitanza con la fase finale di VNL (e in generale Bovolenta nella week 2 l’aveva scalzato nelle gerarchie del commissario tecnico).

L’altro innesto riguarda la presenza di Lorenzo Cortesia nella batteria dei centrali: potrebbe trattarsi di una scelta per aumentare il livello e la concorrenza in allenamento, tenuto conto che in assenza di problemi di natura fisica i vari Galassi, Russo, Mati e Sanguinetti rappresentano una batteria più che valida come interpreti.

Il cammino azzurro e le finali al Forum di Assago

Nei restanti reparti le scelte di De Giorgi vanno nella direzione di una conclamata continuità: ci sono Giannelli e Sbertoli come palleggiatori, Balaso e Laurenzano come liberi, e per ciò che riguarda gli schiacciatori solo conferme per Bottolo, Lavia, Luca Porro e Sani. La squadra si ritroverà in Romagna lunedì e disputerà una serie di doppie sedute fino a giovedì 13 agosto, consentendo anche a tifosi e appassionati di assistere dal vivo all’allenamento in programma martedì mattina dalle 9 a alle 11.30.

L’Italia debutterà all’Europeo nella spettacolare cornice di piazza del Plebiscito a Napoli la sera del 10 settembre, affrontando la Svezia. Poi si sposterà a Modena dove giocherà contro Grecia (il 12), Slovacchia (il 13), Cechia (il 15) e Slovenia (il 17). La rassegna continentale si chiuderà il 25-26 settembre a Milano, con l’Unipol Forum di Assago teatro della due giorni di semifinali e finali.

Niente da fare per l’Arena Santa Giulia, inizialmente indicata come la sede delle gare che assegneranno le medaglie: l’impianto inaugurato per le partite di hockey alle recenti olimpiadi invernali continua a mostrare un rapporto “conflittuale” col mondo dello sport, limitandosi finora a ospitare eventi musicali. Avrebbe già dovuto ospitare la final four di Champions League maschile dello scorso maggio, disputata poi a Torino (con non poche polemiche per lo scarso afflusso di tifosi) con la vittoria di Perugia.