L'Italia è già a Torino, dove domenica (21.05) sfiderà la Danimarca nell'ottavo di finale di EuroVolley. De Giorgi si gode il ritrovato Michieletto e chiede ai suoi di alzare l'asticella

Da Parma a Torino il viaggio di trasferimento è stato decisamente comodo. Perché l’Italia che si affaccia alla fase eliminatoria di EuroVolleycomeunica delle 16 nazionali rimaste ancora imbattuta sa dove vuole arrivare. Perché tutto le strade da qui alla prossima settimana porteranno a Milano, col Forum di Assago teatro delle sfide che metteranno in palio le medaglie. Per arrivarci bisognerà seguire però due direttrici: la prima conduce alla Danimarca, avversaria domenica nell’ottavo di finale della InAlpi Arena. A seguire, una tra Finlandia e Grecia, con gli scandinavi che hanno buttato via la qualificazione come primi del loro girone cedendo al tiebreak alla già eliminata Estonia. Perché all’Europeo nessuno regala niente a nessuno.

Michieletto, una carta “pesante” dagli ottavi in poi

L’Italia però a Modena ha fatto un pieno di fiducia. Perché quando s’è mostrata nella sua versione titolare (quindi con Giannelli-Romanò, Galassi-Mati, Lavia-Bottolo e Balaso) ha sempre risposto presente. E quando c’è stato bisogno, chi è subentrato dalla panchina non s’è fatto pregare, vedi Sbertoli, Sanguinetti, Sani, Porro, Rychlicki e (soprattutto) Michieletto.

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Che contro la Slovenia ha approfittato della partita che s’è allungata (ma a pancia piena: l’Italia dopo due set era già qualificata come prima del girone) per ritrovare i colpi perduti, mandando a referto giocate importanti che nel proseguo della manifestazione potrebbero rivelarsi spesso determinanti. Una carta preziosa in uscita dalla panchina, come fatto da Velasco col famoso doppio cambio che negli anni passati, quando cioè includeva Antropova (quest’anno passata di banda), tanti dividendi ha pagato.

“Alessandro sta bene, lo ha dimostrato anche con la Slovenia, ma chiaramente ha bisogno di giocare per ritrovare certe sensazioni e dare continuità alle sue azioni di gioco”, ha spiegato De Giorgi. “Sono felice che con la Slovenia si siano create le condizioni per far giocare lui e chi aveva avuto meno spazio, perché il ritmo partita lo si trova solo giocando. Volevamo vincere il girone e ci siamo riusciti, ora bisogna solo pensare a fare il nostro nelle sfide a eliminazione diretta, che pure sono sempre le più difficili. Ma aver avuto l’occasione di andare in difficoltà ci tornerà utile”.

L’Italia in TV ha conquistato davvero tutti

Questa Italia che vince e che diverte piace tanto anche a chi accende la TV, se è vero che la sfida con la Slovenia ha raccolto oltre 2 milioni di telespettatori combinando i dati Rai, Sky e Dazn (11% di share per ciò che riguarda la trasmissione in chiaro su Rai2).

Risultati notevoli per una nazionale che sta trovando una sua dimensione anche sul piccolo schermo, destinati a trovare ulteriori impennate nei giorni a venire: con la Danimarca gli azzurri scenderanno in campo domenica alle 21, un orario che potrebbe favorire ancora più contatti nelle case degli italiani. Insomma, l’Europeo di casa ha davvero contagiato un intero Paese.