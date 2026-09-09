De Giorgi a Napoli pronto a lanciare Michieletto: "È pronto". Giannelli: "Europeo tosto"

L'Italia aprirà il suo Europeo nella splendida cornice di piazza del Plebiscito con Michieletto che scalpita all'idea di ritrovare il campo. De Giorgi e Giannelli predicano calma

Lo scenario è unico e incantevole, sperando che la pioggia non rovini tutto. E sarebbe il colmo, pensando a quanto tempo è che a Napoli non vedono una goccia d’acqua cadere al suolo: il rischio domani sera è che Italia e Svezia dovranno traslocare a Eboli, ma per ora tutto è confermato, così come è confermata la presenza di Alessandro Michieletto nei 14 che andranno a caccia del titolo continentale. “Ale è con noi e fidatevi di me, che l’ho visto allenarsi negli ultimi due mesi e mezzo: se non poteva darci una mano, a quest’ora sarebbe sicuramente da un’altra parte e non a Napoli a preparare con i compagni questa serata storica”.

Michieletto non vede l’ora: “Lo gestiremo con attenzione”

Più della Svezia, avversaria che domani (ore 21.05, diretta Rai2, Sky Sport e Dazn) terrà a battesimo gli azzurri, il vero pericolo sembrerebbe essere il meteo. Ma a Fefé De Giorgi questo importa fino a un certo punto: lui ha occhi solo per la partita, che si preannuncia non priva di insidie.

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“Giocheremo in uno scenario unico, è un motivo di grande orgoglio per tutto il mondo della pallavolo. Quando siamo entrati per il primo allenamento siamo rimasti 10 minuti a contemplare le tribuna e quello che c’era sullo sfondo. Poi dopo un po’ ci siamo dati un pizzicotto e abbiamo deciso che forse era bene cominciare a fare qualcosa, ma ad ogni modo è un privilegio essere qui. Peraltro mi dicono che siamo nel quartiere di San Ferdinando, sulla Chiesa di San Francesco c’è la scritta Ferdinando in bella evidenza, quindi diciamo che mi sono sentito subito a mio agio…”.

Chiaro però che l’attenzione di pubblico e media sia rivolta soprattutto alle condizioni di Michieletto. “Ale non gioca da molti mesi, quindi andrà rimesso in campo in modo graduale, perché non potrei mai gettarlo nella mischia come se nulla fosse successo da gennaio a questa parte. Però farà parte del gruppo e troverà il suo spazio. Quale e quanto sarà, questo lo scopriremo assieme strada facendo”.

De Giorgi non si fida delle avversarie

L’Italia sa che un Europeo giocato in casa comporta anche delle attese importanti, come accadde tre anni fa quando il cammino azzurro si fermò nella notte di Roma, con la Polonia debordante e semplicemente fuori portata. “Il livello del torneo è molto alto”, riprende De Giorgi.

“Nel ranking FIVB, 7 delle prime 10 squadre al mondo sono europee, e lo scorso anno al mondiale tutte e 4 le semifinaliste provenivano dal vecchio continente. Noi peraltro nel girone troveremo subito la Cechia, quarta un anno fa a Manila, e poi la Slovenia, che s’è giocata le medaglie nella ultima VNL. Insomma, dovremo partire subito con la testa al proprio posto, perché non ci sarà permesso alcun errore”.

Individuare la Polonia come la squadra da battere è fin troppo scontato, ma anche Bulgaria, Francia, Belgio e Germania (oltre alle già citate Slovenia e Cechia) meritano un occhio di riguardo. Anche se poi nessuno vorrà incrociare l’Italia quando verrà il momento.

Carica Giannelli: “Sarà dura, ma pensiamo a noi stessi”

Chi ne ha viste tante in vita sua è Simone Giannelli, che dopo aver festeggiato 30 anni un mese fa sente di voler aprire alla sua terza decade nel mondo della pallavolo (era praticamente già titolare a 18 anni…) provando a rimettere l’oro continentale al collo, come già avvenuto nel 2021.

“Si scrive Europei, ma fondamentalmente è come un mondiale, perché in fondo in quasi tutte le competizioni internazionali ormai chi arriva in fondo viene da questa parte del mondo. Sarà un torneo tosto, le avversarie sono forti e noi dovremo concentrarci soprattutto sul nostro gioco, perché è l’unica cosa che possiamo provare a controllare.

Vincere davanti al pubblico italiano avrebbe un sapore speciale, ma la cosa più importante adesso è lavorare bene per presentarci nel migliore dei modi in ogni sfida che ci attende”.