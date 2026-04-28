De Giorgi ne chiama 39 e pensa a come far riposare Giannelli e Michieletto. "Non siamo obbligati a vincere"

Anche Fefé De Giorgi ha reso nota la maxi lista dei giocatori che alternerà nel corso dell'estate. Riposi "tattici" per Giannelli e Michieletto, ma il CT pensa soprattutto a LA28.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non è una lista, piuttosto una maxi lista: 39 giocatori inseriti da Fefè De Giorgi nella “long list” per la VNL 2026, trofeo che all’Italia è sempre sfuggito da quando è stato istituito (era il 2018: miglior risultato l’argento conquistato la scorsa estate, battuti in finale dalla Polonia) e che in qualche modo rappresenta un buon viatico sulla via non soltanto dell’appuntamento con EuroVolley (con l’Italia che disputerà la manifestazione in casa), ma anche per ciò che riguarda un rinnovamento che in alcuni ruoli ormai si renderà necessario. Perché Los Angeles 2028 è sempre più vicina, e l’obiettivo dichiarato del quadriennio olimpico imporrà scelte ben precise, con la volontà di mantenersi sempre nei piani alti del gioco.

De Giorgi alla prova dei “riposi tattici”: sarà un’estate diversa

De Giorgi ha dovuto allargare la lista tenendo conto anche dei tanti problemi fisici che terranno più d’uno lontano dai giochi per un po’ di settimane. È il caso di Alessandro Michieletto, che salterà le tre week di VNL (semmai tornerà per la final eight di Ningbo, in programma a cavallo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto), mentre Daniele Lavia verrà valutato di volta in volta.

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Anche Simone Giannelli godrà di un po’ di riposo extra, ma nel suo caso soprattutto perché chiuderà la stagione soltanto nel fine settimana 16-17 maggio con la final four di Champions. Assente obbligato Francesco Recine, che salterà l’intera estate azzurra per via della rottura del tendine d’Achille rimediata a inizio marzo.

Chiaro però che la volontà di allargare la forbice di potenziali convocati è figlia anche della volontà di sperimentare: tanti volti nuovi e debuttanti assoluti animeranno la prima metà dell’estate azzurra, pronti magari a giocarsi un posto tra i 14 che andranno agli Europei.

“Nessun obbligo di vincere, solo l’impegno di dare il massimo”

De Giorgi ha deciso decisamente di allargare i confini di scelta. Ha inserito nella lista 6 palleggiatori e altrettanti liberi, mentre sono 5 gli opposti e 10 a testa i papabili tra schiacciatori e centrali. “Cominciamo a delineare qualche possibile volto nuovo da inserire, perché i giovani portano energia ed entusiasmo ed è quello che ci vuole in ogni gruppo. Proveremo a gestire il riposo di alcuni atleti, vedi Giannelli e Michieletto, che speriamo anzi di ritrovare presto dopo il lungo stop”, ha spiegato il CT.

Che ha poi ribadito di non voler sentir parlare di obbligo di vincere. “Non è nella nostra filosofia. La nostra unica filosofia deve essere l’impegno morale a dare sempre il massimo. Giocare gli Europei in casa è bellissimo ma anche faticoso, e ce la ricordiamo l’avventura del 2023 (l’Italia perse in finale a Roma contro la Polonia).

Sarà bello però avvertire tutto l’affetto dei nostri tifosi e vogliamo arrivarci preparati. Tra l’altro chi vince EuroVolley va dritto alle olimpiadi con due anni d’anticipo, e mi sembra già un buon motivo per andare fino in fondo. Ma anche alla VNL ci teniamo, perché è davvero un bel torneo”.

I volti nuovi: a sorpresa ecco Argilagos, Truocchio e Loreti

La nuova Italia al maschile presenterà tanti volti nuovi un po’ in tutti i reparti. In cabina di regia prima chiamata assoluta per Alessandro Fanizza (Cisterna) e Bryan Argilagos (Perugia), anche se aspettando il ritorno di Giannelli con Sbertoli si aletteranno presumibilmente Paolino Porro e Mattia Boninfante.

In posto 4 torna Tommaso Rinaldi (che gioca in Giappone) e si affacciano Mattia Orioli (Padova) e Tommaso Ichino (Milano), tra i centrali non c’è più Simone Anzani (che dopo il mondiale ha detto addio alla nazionale) ma arrivano Pardo Mati (Modena) Francesco Comparoni (Piacenza), Andrea Truocchio (Padova) e Marco Pellacani (Grottazzolina), oltre a Leandro Mosca di Milano che torna nel gruppo dopo due anni di assenza.

Due novità anche in posto 2, con Tommaso Guzzo (Cisterna) e Diego Frascio (Monza) che vanno ad affiancare Romanò, Rychlicki e Bovolenta. Infine, come liberi De Giorgi ha portato tre volti nuovi: Damiano Catania (Milano), Luca Loreti (Piacenza) e Matteo Staforini (Verona). Insomma, tante novità con ampio margine di manovra: l’operazione che dovrà condurre verso l’unico vero titolo che tutti vorrebbero portare a casa (leggi oro olimpico) è ufficialmente cominciata.

La lista dei 39 convocati estivi di De Giorgi

Questo l’elenco dei 39 convocati da De Giorgi.