De Giorgi e Velasco fanno ricca l’Italvolley: il montepremi pazzesco incassato dagli azzurri con i trionfi Mondiali

I successi nei Mondiali di volley a livello maschile e femminile valgono un ricco montepremi alle nazionali guidate da De Giorgi e Velasco, che hanno svuotato le tasche della federazione internazionale

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo il successo della nazionale femminile guidata da Julio Velasco al Mondiale tenutosi in Thailandia è arrivato anche quello in ambito maschile della squadra di Ferdinando De Giorgi nelle Filippine grazie al trionfo in finale contro la Bulgaria. Una doppietta storica che nel volley non riusciva da ben 65 anni, che ci consacra come il miglior movimento al mondo e che è valsa anche il ricco montepremi da 2 milioni di dollari totali.

La strepitosa doppietta azzurra nel volley

Il volley internazionale parla italiano. Nel mese di settembre infatti l’Italvolley è riuscita nell’impresa di conquistare prima il Mondiale femminile da autentica dominatrice sotto la guida di Velasco, un titolo che alle azzurre mancava da ben 23 anni, e poi quello maschile grazie al successo per 3-1 sulla Bulgaria che ha permesso alla squadra allenata da De Giorgi di confermarsi dopo il trionfo di tre anni fa con tanto di netta vittoria in semifinale contro la Polonia che ad agosto ci aveva battuti in finale di Nations League, il tutto dopo che gli azzurri avevano rischiato l’eliminazione ai gironi in seguito alla sconfitta contro il Belgio (poi battuto nettamente ai quarti).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un’impresa che mancava da 65 anni

Una doppietta storica non solo per l’Italia ma per tutta la pallavolo. Non capitava da ben 65 anni infatti che una nazione fosse contemporaneamente campione del mondo di volley sia in ambito maschile che femminile. L’ultima a riuscirci fu l’ormai scomparsa Unione Sovietica, che trionfò con entrambe le selezioni ai Mondiali che si tennero in Brasile nel 1960.

De Giorgi e Velasco fanno ricca l’Italvolley: i successi valgono 2 milioni

I successi delle due nazionali valgono anche un bel gruzzoletto per l’Italia. Grazie ai trionfi mondiali le selezioni guidate da De Giorgi e Velasco si sono infatti aggiudicate il montepremi da un milioni di dollari (poco più di 850 mila euro al cambio) messo in palio dalla FIVB per entrambe le competizioni. Insomma, l’Italvolley ha di fatto saccheggiato le casse della federazione internazionale.