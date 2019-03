De Grandis: “Gattuso, c’è un giocatore da sfruttare di più” 

Se si blocca Piatek, il Milan fatica a trovare soluzioni in attacco. Lo afferma Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, secondo cui i gol realizzati da Bakayoko e Musacchio nel derby non devono ingannare, essendo nati da calci piazzati, mentre su azione la squadra di Rino Gattuso ha faticato a costruire palle-gol. E lo stesso centravanti polacco, troppo isolato davanti, non è riuscito a rendersi pericoloso da solo.

L’ERRORE DI RINO. Per De Grandis, i problemi offensivi del Milan nascono da un errore strategico del tecnico, al quale tuttavia si può rimediare facilmente con un cambio nella formazione titolare. “Rino ha provato ad individuare in Çalhanoglu il bomber di scorta nelle gare in cui non segna Piatek – ha dichiarato De Grandis a Sky Sport 24 -, perché comunque ha un buon tiro e vede la porta, ma i risultati sono deficitari al momento. Cutrone stava per segnare contro l’Inter, non dimentichiamolo, e semplicemente gioca meno perché il Piatek ha una capacità realizzativa impareggiabile e trovare spazio per un’altra punta centrale in questo Milan non è facile”.

IDEA SAMU. Quale la soluzione, allora, per incrementare le occasioni-gol e le reti? “Credo che vada utilizzato di più Castillejo – suggerisce De Grandis -, si vede che lo spagnolo ex Villarreal è in fiducia, mentre Suso va gestito e fatto riposare”. Castillejo finora è stato utilizzato col contagocce in questa stagione, ma i suoi numeri sono tutto sommato positivi: in campionato l’esterno spagnolo ha totalizzato 780 minuti in 28 presenze, soltanto 7 delle quali da titolare, mettendo insieme 3 gol e 2 assist. Aumentando il suo minutaggio, chissà che il Milan non riesca a ritrovare vivacità in attacco.

SPORTEVAI | 21-03-2019 09:13