De Guzman choc: "Picchiato a Napoli"

Sconcertanti parole di Jonathan De Guzman in un’intervista a De Volkskrant. L’ex centrocampista del Napoli svela una clamorosa rissa che sarebbe scoppiata tra lui e il direttore sportivo del club partenopeo Giuntoli dopo il suo no ad un’offerta del Bournemouth.

“Per me la cosa più importante era essere in forma, non volevo cambiare squadra prima di aver risolto tutti i miei problemi fisici. Giuntoli si è davvero arrabbiato. Ero nello spogliatoio, mi ha chiamato pezzo di m… e mi ha invitato in un’altra sala. Mi ha detto: ‘tu hai promesso di andar via’, ma non era così. Improvvisamente mi ha colpito in faccia, poi è intervenuto Zuniga a separarci dopo che sono volate le sedie. Il giorno dopo il preparatore mi ha detto che mi sarei allenato da solo, facendo esclusivamente corsa”.

Il centrocampista belga inoltre accusa il club partenopeo di non averlo curato a dovere: “A marzo, improvvisamente, ho avvertito un gonfiore allo stomaco. Sentivo molto dolore, ho avvertito il medico del club che ha cambiato la mia dieta e mi ha vietato di consultare altri medici. Meno carboidrati, ma il dolore persisteva. I miei problemi avevano ridotto la mia mobilità, era inevitabile che Sarri non mi inserisse in squadra. Al Napoli non credevano al fatto che io avessi ancora dei dolori e questo mi ha fatto dubitare dei segnali del mio corpo”.

De Guzman dopo i prestiti al Carpi e al Verona si è trasferito a Francoforte: “Ho lasciato Napoli a gennaio, sono passato al Carpi, un club praticamente amatoriale. Non ero pronto mentalmente, non ero in forma. Dopo mi operai, tornai al Napoli e Sarri mi disse che voleva mettermi alla prova. A Napoli tutto era al top, i tifosi, le strutture. Tranne alcuni uomini del club. Il calcio è business, gli affari sono difficili, lo capisco. Ma certi comportamenti sono stati davvero inumani. Ora sono felice, sono tornato a fare lo sport che amo. Voglio chiudere l’esperienza di Napoli con questa intervista. Ho vissuto delle cose davvero bruttissime“.

SPORTAL.IT | 18-11-2018 17:10