De la Fuente (Spagna): "La nostra squadra ci regalerà tante gioie"

Annunciata la rosa per i Mondiali. Assenti giocatori del Real Madrid

“Questa generazione di giocatori, questa squadra, ci regalerà tante gioie”, ha dichiarato Luis de la Fuente, commissario tecnico della nazionale spagnola, in conferenza stampa dopo l’annuncio della rosa per i prossimi Mondiali. Lamine Yamal è la stella dell’edizione 2026, mentre il centrocampista dell’Arsenal Mikel Merino è stato convocato dopo il recente rientro da un infortunio. Nessuno spagnolo del Real Madrid è stato convocato.