“Questa generazione di giocatori, questa squadra, ci regalerà tante gioie”, ha dichiarato Luis de la Fuente, commissario tecnico della nazionale spagnola, in conferenza stampa dopo l’annuncio della rosa per i prossimi Mondiali. Lamine Yamal è la stella dell’edizione 2026, mentre il centrocampista dell’Arsenal Mikel Merino è stato convocato dopo il recente rientro da un infortunio. Nessuno spagnolo del Real Madrid è stato convocato.
De la Fuente (Spagna): "La nostra squadra ci regalerà tante gioie"
Annunciata la rosa per i Mondiali. Assenti giocatori del Real Madrid
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