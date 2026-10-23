Non meno di due miliardi di euro, da versare in un'unica soluzione, e il mantenimento di un ruolo attivo a livello decisionale: questo chiede ADL, che pensa ad Aponte (MSC).

“Il Napoli non è in vendita“. Più che una smentita, quella di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss è stata la conferma, definitiva e incontrovertibile, della trattativa con Matt Rizzetta. La cessione del club azzurro è stata oggetto di discussioni per giorni, anche se non è mai arrivata – come ribadito dal patron partenopeo – alla due diligence, per la quale lo stesso De Laurentiis avrebbe richiesto venti milioni di euro. Il Napoli, in ogni caso, è stato – e probabilmente lo è ancora – al centro di un possibile cambio di proprietà. Col suo intervento-fiume all’emittente ufficiale, ADL ha piantato i paletti per la successione.

Napoli, la trattativa tra De Laurentiis e Rizzetta

Piccolo riassunto delle puntate precedenti: in primavera Matt Rizzetta, presidente della Underdog Global Partners, del Napoli Basketball e del Campobasso (Serie C), ha avvicinato De Laurentiis per conto di alcuni gruppi di investitori americani. Il club è stato valutato complessivamente 2,26 miliardi di euro, la trattativa si è arenata sulle modalità di pagamento: la cifra gli statunitensi avrebbero voluto versarla in due tranche da 1,1 miliardi, una con effetto immediato e l’altra dilazionata, mentre il patron azzurro avrebbe voluto tutto e subito. Pochi giorni fa ADL ha ricontattato Rizzetta. Stavolta gli americani avrebbero pagato l’intera cifra in un’unica soluzione: non più 2,2 miliardi, però, bensì 1,3.

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Cos’ha frenato la cessione del Napoli agli americani

Perché questa differenza di 900 milioni? Perché il gruppo rappresentato da Rizzetta non sarebbe interessato al progetto del nuovo stadio a San Giovanni (Napoli Est) e al centro sportivo pensato nella zona di Qualiano (nell’hinterland), quanto piuttosto al restyling del Maradona in sinergia con Comune e Regione. Repubblica ha fatto i nomi dei due gruppi interessati al Napoli: Ariel Investment, fondo di Chicago con un patrimonio netto di 15,7 miliardi di dollari, ex azionista al Manchester United, e Apollo Sport Capital, il gruppo che detiene la maggioranza dell’Atletico Madrid.

Le condizioni di De Laurentiis per la vendita del club

Al di là delle tempistiche, delle modalià di pagamento e del disaccordo sulla valutazione del club, De Laurentiis ha ribadito che alla sua successione ci pensa, eccome. I nodi sono essenzialmente due: il primo è che non intende scendere sotto i due miliardi di euro. Nel ‘pacchetto Napoli’, infatti, vanno inseriti tassativamente stadio e centro sportivo, le strutture che ha in mente da oltre vent’anni ma che non è mai riuscito a realizzare. L’altro punto non trattabile è il mantenimento di un ruolo decisionale all’interno del nuovo assetto del club, stile Percassi all’Atalanta. ADL ha tradito un po’ d’amarezza quando ha sottolineato di aver capito che la sua funzione, con gli americani, si sarebbe ridotta a quella di presidente onorario.

Diego Aponte, sarà il nuovo proprietario del Napoli?

De Laurentiis in realtà pensa di lasciare il Napoli – “tra due, tre o cinque anni” – a un determinato tipo di acquirente: “Mi piacerebbe fosse napoletano”. E ovviamente ha le idee chiare sulla sua identità. Tutte le strade portano agli Aponte, il gruppo armatoriale sorrentino dal patrimonio stimato di 45 miliardi di dollari (uno più, uno meno) che – tra le altre – gestisce la MSC, uno degli sponsor più affezionati e longevi del club partenopeo. Gianluigi, il fondatore della MSC, ha 86 anni e a inizio anno ha trasferito le quote ai due figli, Diego di 50 anni e Alexa di 54. Probabilmente è proprio Diego Aponte l’imprenditore che meglio incarna il profilo di acquirente del club in grado di soddisfare le condizioni di De Laurentiis.