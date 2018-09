De Laurentiis: "Ad Ancelotti le chiavi del Napoli"

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha ribadito la sua stima nei confronti di Ancelotti: "Credo molto in Ancelotti e per questo l'ho voluto fortemente. Da parte mia non avrà mai una sollecitazione e aspetterò sereno e tranquillo qualunque cosa accada. Ormai voglio stare tutta la vita con lui (sorride, ndr), gli ho dato in mano le chiavi del Napoli. A lui e a mio figlio Edoardo. Ora, dopo tanti anni, potrò quindi dedicarmi di più al cinema e alla tv".

Sull'infortunio occorso a Chiriches: "Si è rotto il crociato, una vera sfortuna. Ancelotti, da persona intelligente qual è, ha capito che Luperto è un ottimo elemento, lo ha provato in precampionato come terzino sinistro e lo ha tenuto. Lui è un centrale, adesso fungerà da jolly".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 08:50