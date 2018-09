De Laurentiis, altra frecciata a Sarri

Alla vigilia del debutto stagionale in Champions League, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha seguito la squadra a Belgrado dove i giocatori di Ancelotti sfideranno la Stella Rossa, ha parlato a Canale 21, nel corso della trasmissione 'Champions 21', affrontando la polemica che tiene banco negli ultimi giorni in casa azzurra, quella tra la società e i tifosi sui prezzi dei biglietti: “Sono aumentati i costi e non siamo rientrati con i diritti televisivi. Se vogliamo essere competitivi con Juventus e Inter e le altre non possiamo tenere bassi i costi. Ho pensato che almeno nelle partite di cartello si potessero alzare un po' i prezzi, poi ad esempio già col Parma, come vedete, siamo riusciti a contenerli un po'. Per la Champions proporremo un mini-abbonamento ad un prezzo più congruo".

Non poteva mancare poi un’altra frecciata a Sarri: "Io sono sempre vicino alla squadra. In passato scelsi Sarri e tutti mi contestarono, ora con Ancelotti sono più sereno. Maurizio, a differenza di Carlo, aveva subito diversi esoneri e questo pare averlo irrigidito nel modo di porsi con gli altri. Ancelotti l'ho scelto per la sua serenità, parliamo di uno che ha vinto ovunque e che non aveva nulla da dimostrare. L'uomo perfetto per il Napoli, in grado di trasmettere alla squadra la carica, la calma e la determinazione necessarie".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 21:25