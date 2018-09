De Laurentiis, Ancelotti vecchio amico

(ANSA) – NAPOLI, 28 SET – Alla Juve che schiera Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis oppone il suo ‘top player’ che siede in panchina, Carlo Ancelotti. De Laurentiis se lo coccola. “Ancelotti l’ho scelto io. E’ una persona poliedrica – ha detto oggi a margine di una riunione tecnica sui lavori in programma al San Paolo che si è svolta nella sede dell’Aru – con la quale non ci si stanca mai nella frequentazione. E’ come se fosse un amico di vecchia data – ha spiegato – perche’ fa parte del club di quelli che hai sempre frequentato come tipologia di persona”.

ANSA | 28-09-2018 16:33