De Laurentiis, ancora veleno sulla Juventus: parole pesanti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sfida contro l'Inter. Il numero uno dei partenopei non ha risparmiato stoccate velenose nei confronti della Juventus, che domenica sera ha alzato la coppa di campione d'Italia.

"Una certa parte di tifoseria guarda sempre alla Juventus, noi dobbiamo fare il nostro campionato e non dobbiamo vedere sempre in casa della Juventus che va avanti da 120 anni con la stessa società e sono sempre stati molto aiutati perché sono stati, da altri punti di vista, i padroni dell’Italia".

"Non si possono paragonare le due società, ci sono risorse completamente differenti: loro con 35mila persone incassano 5 milioni, noi con 40mila ne incassiamo 2. Secondo i tifosi dovrei indebitarmi per prendere Messi e Icardi e rispondere a Cristiano Ronaldo, ma non funziona così: Napoli non gode di una buona pubblicità, non è facile convincere i giocatori e le loro famiglie a venire qui. Vedrete che, quando esploreremo le nuove frontiere del tifo ed avremo 80 milioni di tifosi, i 300 contestatori fra Curva A e Curva B non saranno un problema".

Poi fa una metafora di mercato: "Prendere camionate di pasta per poi cucinare 400 grammi di spaghetti è una cosa inutile, noi siamo capaci di fare bene con molto meno a disposizione: siamo secondi con tredici punti di vantaggio sull'Inter, è come se fossimo un'altra Juventus".

Per quanto riguarda il mercato: "Abbiamo bisogno di mettere a posto attacco e terzini, quando saranno messi a posto allora avremmo fatto un passo in più. Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con Sarri, invece ha lavorato tantissimo per il Napoli e per progettare la squadra dell’anno prossimo".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 10:24