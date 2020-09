De Laurentiis apre a Sokratis: "Ci stiamo lavorando"

Koulibaly via, in arrivo Sōkratīs Papastathopoulos. O almeno, questo è il primo obiettivo del Napoli per la difesa in vista della possibile cessione del centrale senegalese in Premier League, precisamente al Manchester City. Dopo anni, il difensore greco può tornare in Serie A.

A parlare di Sokratis ci ha pensato lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha fatto anche il punto sulla cessione di Allan e sul resto dei giocatori in uscita dalla formazione azzurra, che qualche settimana ha ufficializzato l’arrivo di Osimhen. “Ci stiamo lavorando, stiamo vedendo” ha ammesso.

“Il mercato in uscita è tutta una risata. Nel mondo del calcio le palle si gonfiano a dismisura, sembra che tu stia parlando con delle persone che sembrano semplici ricattatori” ha aggiunto De Laurentiis.

OMNISPORT | 03-09-2020 18:36