De Laurentiis: "Balotelli non è la priorità"

Aurelio De Laurentiis, a margine dell'evento "Generazione Var", ha parlato anche di mercato.

"Balotelli non lo abbiamo preso in considerazione pur essendo un grandissimo perché dobbiamo capire con Ancelotti, durante il ritiro, le potenzialità del nostro gruppo esistente. L’attacco non è una priorità".

La situazione di Hamsik, che potrebbe lasciare: "Ci siamo visti dopo il Crotone e gli ho detto: 'Dove vai, questa è casa tua'. Se vuole vada ma io sconti non ne faccio".

Su Sarri: "Ho comunicato alla stampa e quindi anche a lui 'tempo scaduto'. Sono responsabile di un'azienda così particolare, non posso stare a disposizione degli altri, dovrebbe essere il contrario. Ho dato un tempo, poi è scaduto e mi sono mosso. Il futuro di Sarri? Nessuno mi ha chiamato. Ha una clausola che è stata messa a difesa delle mie scelte, quando c’è stato il rinnovo con aumento. Ora lui i soldi li ha avuti…".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 14:35