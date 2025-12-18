Virgilio Sport
De Laurentiis, Bari in vendita: "Due cordate straniere interessate". Chi sono e gli scenari per il club

Il presidente biancorosso rompe il silenzio dopo mesi. Tra investitori stranieri, tifosi e campo, il Bari guarda avanti. Concrete le possibilità di cessione.

Alessio Raicaldo

Dopo mesi di silenzio, Luigi De Laurentiis torna a parlare del futuro della Ssc Bari. Il tema centrale è la multiproprietà, con la Figc che ha fissato il termine definitivo al 2028. Il presidente ha rivelato l’interesse concreto di due società straniere nei confronti del club. L’obiettivo dichiarato è garantire continuità, stabilità e una visione solida entro il 2026.

Due realtà straniere osservano il Bari

De Laurentiis ha confermato di essere in contatto con due realtà estere interessate al Bari. Il dialogo è in una fase esplorativa, basata sulla conoscenza reciproca e sulla riservatezza. Dall’estero cresce l’attenzione verso il calcio italiano, ritenuto ancora ricco di potenziale. Per il presidente, però, non contano solo i capitali ma anche competenze e progettualità. E lo ha ribadito in più circotanze, anche nell’ultima in cui ha ammesso l’esistenza di trattative in corso.

Multiproprietà e frattura con la tifoseria

La scadenza del 2028 impone una riflessione profonda sulla struttura societaria del Bari. De Laurentiis punta a chiudere l’ingresso di un socio entro il 2026, evitando rischi inutili. Comprensione per la contestazione dei tifosi, contrari alla multiproprietà e al presidente. Resta però l’amarezza per un clima che, secondo il club, penalizza squadra e ambiente. In effetti, i risultati sono tutt’altro che idilliaci con la squadra che si trova nei bassifondi della classifica con soli 16 punti in altrettante giornate di campionato.

Campo, mercato e responsabilità tecniche

Sul piano sportivo, è evidente come il Bari stia vivendo una stagione complessa, resa ancor più drammatica da una classifica che appare preoccupante. Il mercato di gennaio viene indicato come momento chiave per cambiare rotta, anche se in passato gli investimenti non hanno sempre trovato il conforto del campo. Ad ogni modo, fiducia confermata al direttore sportivo Magalini, chiamato a intervenire con attenzione. La priorità resta mantenere la categoria, senza le illusioni del passato e con maggiore equilibrio.

