De Laurentiis battezza subito Gattuso

Gennaro Gattuso è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli. Prima della mezzora di domande a raffica per l'ex tecnico del Milan a prendere la parola è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha omaggiato Carlo Ancelotti prima di tuffarsi nella nuova avventura:

"Mi sembra doveroso ringraziare Carlo Ancelotti che ci ha seguito per un anno e mezzo. Rimango suo amico, lo ero prima e lo resterò. Tra noi c'è un rapporto limpido e sincero, nego che ci siano stati contrasti tra noi. Abbiamo coltivato insieme un sogno, poi ci siamo svegliati e abbiamo deciso di separarci anche per non rovinare il suo palmares".

Quindi la scelta del soprannome per Gattuso: "Oggi è il momento di Ringhio Star – ha sorriso De Laurentiis – Non ha bisogno di presentazioni e vuole darvi delle risposte perché è uno che ha assimilato nel passato il Napoli osannato da Sacchi e lo ha applicato anche al Milan cercando di fare meglio di quanto si potesse fare arrivando quinto".



SPORTAL.IT | 11-12-2019 18:52