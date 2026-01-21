De Laurentiis, blitz per cambiare le regole del mercato: Juve e Inter furiose, oggi la Figc darà una mano al Napoli

La mossa del patron azzurro per provare a sbloccare subito il mercato: alta tensione in Lega, con Chiellini e Marotta piuttosto infastiditi. Milan contrario

Giornata importante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, attualmente alle prese con il “blocco soft” del mercato e costretto a vendere per poter acquistare calciatori nel mese di gennaio. La limitazione, relativa al superamento del limite dell’indicatore del costo del lavoro allargato, sta mettendo seriamente in difficoltà il ds Giovanni Manna e, soprattutto, lo staff di Antonio Conte, che attende da tempo rinforzi per ovviare all’emergenza infortuni. Oggi la possibile svolta in Federazione.

Napoli, il mercato bloccato e la mossa di De Laurentiis in Figc

Previsto per oggi, mercoledì 21 gennaio, un consiglio straordinario della Figc, convocato in via urgente, per votare la possibilità di modificare la regola che non consente al momento al Napoli di attingere dalla liquidità accumulata negli anni. Anche grazie alle ultime cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia, il club azzurro ha a disposizione le risorse necessarie per fare mercato, ma non può utilizzare i “soldi in cassa” per aggirare il vincolo del costo del lavoro.

In occasione dell’ultima Assemblea di Lega, però, il presidente De Laurentiis ha ottenuto 16 voti favorevoli, avendo così l’opportunità di indire una nuova votazione in Federazione per provare a cambiare tale norma. Solo Juve, Inter e Napoli si sono astenute, mentre il Milan si è detto formalmente contrario. Del resto, si tratta proprio delle dirette concorrenti per lo scudetto e per un piazzamento Champions. Ciò ha inevitabilmente creato nuove tensioni tra le parti coinvolte, con Giorgio Chiellini e Beppe Marotta che compongono anche il Consiglio Federale. Difficilmente, oggi, i due rappresentanti di Juve ed Inter potranno non allinearsi alla volontà espressa in assemblea da una solida maggioranza della massima serie.

Napoli, mercato senza i soldi della Champions?

Il pareggio di Copenaghen, che ha lasciato l’amaro in bocca ad Antonio Conte e a tutti i tifosi del Napoli, pone la formazione azzurra in una posizione davvero scomoda in vista dei playoff di Champions League, tutti da conquistare negli ultimi 90 minuti previsti dal moderno format della massima competizione continentale. Arrivare tra le prime 24, a questo punto, diventa una necessità, non solo un passaggio obbligato. Il Napoli, però, non è ancora certo di essere padrone del proprio destino, ecco perché bisogna tenere in considerazione anche la possibilità che le cose non girino nel verso giusto. E in tal senso, significherebbe perdere risorse importanti, soprattutto guardando all’orizzonte degli ottavi di finale. Un milione a squadra se si accede agli spareggi di febbraio, 11 milioni per ogni club per il passaggio agli ottavi. Insomma, non proprio “bruscolini”.