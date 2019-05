De Laurentiis: "Cercherò di accontentare Ancelotti"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della cena sociale con la squadra, presenti anche le compagne dei giocatori e la dirigenza, 120 invitati in tutto. "Vi ringrazio tutti, da Carlo Ancelotti a ogni giocatore, perché avete fatto molto bene. Non era facile passare dal gioco di Sarri a quello del nuovo tecnico".

Per quanto riguarda il mercato, il club cercherà di accontentare Ancelotti: "Lo abbiamo sempre fatto con i tecnici che volevano entrare nel merito, con Sarri non è stato possibile perché lui non voleva entrare nel merito – ha detto a Tv Luna –. Carlo ogni giorno entra nel merito, è rispettoso di quelli che sono i bilanci. Lui ha lavorato nel Real Madrid, noi fatturiamo un quarto se non un quinto del Real, per cui è dura".

SPORTAL.IT | 16-05-2019 22:02