De Laurentiis chiama i tifosi: Venite anche in campionato

Stasera tornerà ad essere un fortino da 50mila cuori. Il San Paolo sarà l’arma in più per il Napoli, chiamato all’impresa contro il Psg in Champions ma mai come quest’anno a Fuorigrotta i numeri hanno raccontato un anomalo allontanamento del popolo azzurro. Anche in big match come con la Roma non c’è stato il pienone, quella che era una delle caratteristiche da sempre di una città innamorata dei propri colori. Colpa dei prezzi? Anche, ma i mini-abbonamenti messi in vendita dalla società avevano costi assai accessibili. Colpa del crisi? Sicuramente, ma non è notizia di oggi eppure in passato il San Paolo era sempre pieno. Colpa dello scetticismo dopo un mercato deludente? Ipotesi che reggeva a inizio stagione, non ora dopo i risultati straordinari che sta ottenendo la squadra di De Laurentiis. Colpa della frattura tra parte del tifo e il presidente? Forse sì. Probabilmente lì va trovato l’anello debole e il motivo di un leggero distacco.

L’APPELLO – Stasera però verrà messo tutto da parte: troppo importante l’appuntamento. Lo sente anche lo stesso De Laurentiis che però, parlando a Radio Kiss Kiss dopo il pranzo di gala con i francesi, ha detto: “Vorrei che i napoletani capissero che portando Ancelotti a Napoli abbiamo fatto un grande salto di qualità, c’è bisogno anche di loro, non solo dello stadio virtuale che sta facendo grandissimi risultati. A Fuorigrotta, però, ci serve l’urlo dei tifosi anche in campionato, che i nostri calciatori giocano onorando la maglia e con il cuore. Spero che i nostri tifosi tornino in massa al San Paolo, i ragazzi ne hanno bisogno”. Parole di distensione che saranno forse piaciute ai tifosi, che in passato si sono sentiti solo parte non pregnante di un ingranaggio economico, lontano dalle passioni del cuore. Napoli ha bisogno di loro, di quell’urlo THE CHAMPIONS che si sente da un capo all’altro della città nelle notti d’Europa: “Sarà una notte magica, speriamo per noi”. Ha aggiunto il patron azzurro che poi alla domanda sull’argomento Cavani, ha sorriso, fischiato e andando via.

SPORTEVAI | 06-11-2018 16:15