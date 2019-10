De Laurentiis: "Ci piace un centrocampista della Fiorentina"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto a margine della convenzione decennale per la gestione del San Paolo, ha parlato di mercato, e soprattutto di centrocampisti: "Tonali non l'ho mai preso in considerazione. È di proprietà di un mio amico (Cellino, ndr) che vuole venderlo a 50 milioni. A proposito di centrocampisti, ce n'è uno nella Fiorentina che mi piace ma ora non ci serve più…". Il riferimento, secondo Tuttosport, è a Gaetano Castrovilli.

De Laurentiis ha parlato anche della possibile partenza di Fabio Ruiz, seguito da Real e Barcellona: "Il giocatore piace, tantissimo. D’altra parte, non avrei speso 30 milioni di euro per un ragazzo sconosciuto. Se mi offrono 180 milioni allora potremo anche discuterne", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 18-10-2019 09:48