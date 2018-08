De Laurentiis-De Magistris, la sfida continua

Il duello tra De Laurentiis e De Magistris è sempre più acceso. Dopo la "mossa" del patron del club partenopeo (pagine acquistate sui media per manifestare il proprio disappunto nei confronti del sindaco), De Magistris è pronto a reagire bruscamente.

Secondo La Repubblica, il sindaco di Napoli sarebbe pronto a querelare De Laurentiis. Inoltre il comune di Napoli potrebbe chiedere la messa in mora del Napoli per il mancato pagamento dell'affitto per l'utilizzo dello stadio San Paolo. La sfida continua.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 10:00