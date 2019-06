De Laurentiis esce allo scoperto su Icardi

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di acquistare Mauro Icardi.

Il presidente del Napoli, intercettato all'assemblea dell'Assonime, ha commentato così ai microfoni di Sportmediaset le voci di mercato che vorrebbero il numero 9 dell'Inter nel mirino dei partenopei: "No. Non lo compro Icardi".

Ennesimo rifiuto, dopo quello di Antonio Conte, per l'ex capitano della Beneamata. In questo momento la mancata cessione dell'attaccante sta bloccando il mercato in entrata dei nerazzurri.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 15:01