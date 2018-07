De Laurentiis: 'Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly'

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dal ritiro azzurro di Dimaro nel suo appuntamento quotidiano su Radio Kiss Kiss, rivelando un importante retroscena di mercato.

"E' vero, abbiamo avuto un'offerta da cento milioni di euro dalla Premier League per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione e non lo faremo in futuro".

Parole chiare che chiudono in maniera definitiva a una possibile cessione del difensore senegalese.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 14:50