De Laurentiis: Il Napoli in Ligue1 vincerebbe il campionato

“Il campionato francese è debole, dico una cosa che può non piacere. Non è facile giudicare i risultati di un giocatore e di un club. Se il Napoli giocasse in Francia, potrebbe vincere anche il campionato. Sono sicuro che sarebbe molto competitivo. C’è il PSG e dietro di loro, il diluvio, nessuno. Se dopo 10 giorni di campionato una squadra ha 30 punti e la seconda a 22 punti, come in Ligue 1, c’è qualcosa che non funziona, che non è equilibrato”. E’ uno dei passaggi di un’ampia intervista concessa da De Laurentiis a Le Parisien. Il presidente del Napoli si presenta chiedendo “domande brevi e precise” ma poi è un diluvio di parole. Come sempre. Parla di tutto, del suo Napoli in Champions (“La nostra idea è di fare più punti possibile. C’è un interesse economico, dal momento che siamo pagati per le vittorie e i pareggi. È anche l’occasione per dimostrare che i nostri giocatori sono fantastici e vedere le nostre opportunità in questa Champions League. Ma dico io: metti il Liverpool in terza fascia, quando è arrivato in finale è pazzesco … Ma con la UEFA, è come la scuola, non possiamo sfidare le regole”) di fair-play finanziario, di Cavani, di tutto. Per il patron azzurro il Psg “è molto forte, grazie al fatto che non ha problemi economici. Se il suo bilancio è in rosso, come un prestigiatore, lo gira e il bilancio diventa bianco! Sono entrato nel calcio nel 2004, quando ho saputo che Napoli era fallita, senza sapere nulla del calcio. Per me, il calcio non è un modo per fare altri investimenti, come per il Qatar. È un settore, come quando faccio film. In tre anni siamo arrivati in serie A. Eravamo 525esimi nel ranking UEFA, oggi siamo 14esimi. Abbiamo fatto molta strada. Abbiamo fatto esplodere Lavezzi, Cavani, Higuain, Insigne, Mertens …Abbiamo sempre avuto ottimi allenatori. Facciamo una grande ricerca sui giocatori. Abbiamo anche rilevato il Bari, quindi abbiamo l’opportunità di far maturare giocatori che non sono pronti”.

FAIR PLAY INEFFICACE – Per De Laurentiis il FpF non funziona ancora: “Con i russi, i Qatariani, gli arabi e forse i cinesi in futuro, è molto facile nascondere i finanziamenti. Se il Qatar sponsorizza il PSG via Qatar Airways con la somma di 100 milioni di euro, nessuno dice nulla. Anche in Italia, ci sono almeno quattro squadre che non dovrebbero giocare, perché sono piene di debiti … Dovrei fare un’indagine, ma non è compito mio. C’è un problema. Mi piace molto Ceferin ma deve essere diplomatico. È un avvocato, è molto intelligente”. De Laurentiis definì i 236 milioni per l’acquisto di Neymar una cifra “patetica e volgare”: “Non è solo volgare, è una questione di rottura del mercato. Se qualcuno viene giudicato a 180 o 200 milioni di euro, posso dire che Koulibaly, che è il miglior difensore in Europa, vale tra i 150 e 200 milioni. Ma non è in vendita e questo non mi aiuta. Devi creare un equilibrio, altrimenti avrai sempre una squadra a 30 punti e gli altri 10 punti dietro”.

UEFA POCO VIGILE – Adl parla anche del presunto scandalo legato a Psg-Stella Rossa con la squadra di Belgrado che potrebbe aver perso volutamente: “Questa è un’altra garanzia che la UEFA dovrebbe dare. Se non è in grado di garantire la trasparenza di una competizione, è un problema che non mi riguarda. Io, ho sentito dire che i serbi avevano scommesso 5 milioni di euro sulla sconfitta con 5 gol di scarto. Se queste ipotesi vengono fuori, forse c’è qualcosa di reale. Non posso incolpare né il PSG né Belgrado. Il problema è quello della UEFA, che deve indagare e garantire ai partecipanti la regolarità della competizione. Non so se la UEFA è organizzata per sapere la verità”. I rapporti con la dirigenza parigina sono buoni: “Il dg Jean-Claude Blanc era alla Juventus. Abbiamo passato molto tempo insieme in Lega. È molto corretto, molto professionale. Conosco Nasser Al-Khelaïfi, è una grande persona. Non ho nulla da dire, il problema è sopra. È un problema politico. Paris Saint-Germain potrebbe essere chiamata Paris Qatar”. La maggior parte dei grandi club sono ormai di proprietà di investitori stranieri …”Gli investitori nei club inglesi sono americani o russi, per la maggior parte. I russi vogliono rendere la loro immagine pulita, ma il proprietario di Liverpool, ad esempio, che è americano, ha capito come me che il calcio è un’industria”.

CAVANI, ASCOLTAMI – Si parla anche di Cavani: “Cavani è fantastico. Ha segnato più di 30 gol ogni anno con noi. A Napoli era felice. Devi essere pazzo per non essere felice a Napoli. A casa, ho la vista più bella di Roma, ma la scambierò sempre con la vista di Napoli, proprio come quella di casa mia a Los Angeles. Questi bambini-giocatori devono svegliarsi, andare a fare allenamento e stop Li paghiamo per divertimento. Dopo, hanno la libertà di vivere in una situazione idilliaca. Immagina di svegliarti a Liverpool? Hai solo la casa dei Beatles, Abbey Road … A Parigi, ci sono molte cose, ma il clima non è eccezionale come a Napoli.Un messaggio per Cavani? Dipende solo da lui. Le porte di Napoli sono aperte a lui. Io non sono uno del Qatar. Quindi, se non vuole giocare per il Psg e si riduce il suo stipendio, troveremo un accordo. Nessuno vuole trattenere un giocatore di questa importanza se è insoddisfatto. Non ha più 24 anni, ma è quasi impossibile per lui infortunarsi, è elastico. Può giocare fino a 38 anni”. Infine un’ammissione, il Napoli voleva prendere Areola dal Psg: “Sì, volevo prendere Areola. Ho parlato con il suo agente, Mino Raiola, ma aveva altre idee per lui. Sono molto contento dei nostri tre portieri. Non ho mai avuto tre portieri come Meret, Ospina e Karnezis. Hanno talento e personalità”.

SPORTEVAI | 24-10-2018 11:06