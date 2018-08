De Laurentiis: "Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo"

Aurelio De Laurentiis ha presentato a Bari la nuova dirigenza dei Galletti: carica di presidente al figlio Luigi, Matteo Scala sarà il club manager, mentre Lugi Cornacchini è stato scelto come allenatore.

“Obiettivo Serie C? Non abbiamo mollato nulla e rispettosamente assistiamo a questa ricomposizione di un calcio disgregato: la Figc è commissariata, ci sono situazioni in fieri. Non sappiamo se la B sarà da 19 o 22 e, di conseguenza, tutto quello che verrà. Non tiriamo la giacchetta a nessuno”.

La polemica con De Magistris per la questione stadio: “Il calcio da stadio è una concezione un po’ provinciale, è una coreografia. In Inghilterra ci sono coreografie composte, fuori dallo stadio sono un po’ scomposte. Il Napoli ha 40 milioni di tifosi, vogliamo fare un conteggio di quanti sono contro di me e quanti dalla mia parte? Questo stadio (il San Nicola, ndr) vale cento volte il San Paolo. Dovete ringraziare il vostro sindaco che ha avuto la forza di far fare la manutenzione. Questa mattina, quando sono entrato, ho pensato: ‘Avessimo noi un primo cittadino così’ a Napoli”.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 09:00