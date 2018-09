De Laurentiis infierisce sul Parma

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato all’”Ansa” alla vigilia della partita contro la Juventus.

Siamo ancora a inizio stagione, ma la sfida contro l’eterna rivale è sempre speciale. Meglio non parlarne, però: “Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo che dobbiamo andare lì tranquilli ed esprimere il nostro calcio intelligente. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre, che vinca il migliore" ha detto il numero uno azzurro.

De Laurentiis preferisce concentrarsi sulle novità portate da Ancelotti rispetto a Sarri, come una migliore gestione delle alternative e del turnover: “Ancelotti l'ho scelto io, è una persona poliedrica, non ci si stanca mai di frequentarlo, è come se fosse un amico di vecchia data. Adesso c'è una gestione diversa della rosa? Diciamo che c'è una gestione della rosa come deve essere”.

Segue una considerazione non proprio lusinghiera sull’ultimo avversario incontrato, il Parma: "Dite che la formazione è un rebus? E meno male, altrimenti Malcuit quando lo avreste potuto valutare? Mai. Avete visto che furia l'altro giorno? Ha dimostrato di essere valido, pur se opposto a una compagine di poca forza. Ma lo stesso vale per Zielinski e Fabian Ruiz, tutti giocatori che stiamo sperimentando e che stanno dando risposte importanti".

SPORTAL.IT | 28-09-2018 18:00