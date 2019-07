James, De Laurentiis lancia l'ultimatum al Real Madrid

Quella tra il Real Madrid e il Napoli per arrivare a James Rodriguez promette di essere la trattativa simbolo dell’estate. Gli ingredienti ci sono tutti: un grande calciatore a caccia di riscatto dopo qualche stagione sottotono, un club deciso a realizzare un’operazione dal valore tecnico, ma anche simbolico, riportando in azzurro un fuoriclasse sudamericano che di mestiere fa il fantasista. Ma non solo, perché un’altra caratteristica chiave per parlare di “affare tormentone” dell’estate è la durata di una trattativa e pure qui siamo messi bene, visto che dell’approdo del colombiano al Napoli si parla da diverse settimane, con frequenti saliscendi in quanto all’ottimismo dei tifosi del Napoli e del presidente De Laurentiis in merito al buon esito della trattativa.

Allo stato attuale c’è da far fronte sia alla concorrenza dell’Atletico Madrid, sia alla volontà del Real di non cedere il giocatore in prestito, formula con cui James Rodriguez ha giocato al Bayern nelle ultime due stagioni, ma solo a titolo definitivo e con pagamento immediato.

Tutto il contrario del Napoli che punta a un prestito con diritto di riscatto e pagamenti dilazionati nel tempo. La distanza insomma è ampia, ma lo stesso De Laurentiis sembra essersi stancato di attendere. Ecco allora il deciso affondo dal ritiro del Napoli a Dimaro: “Quello che non capisco è perché al Bayern Monaco, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo si deve dare in prestito ed a noi si chiedono 42 milioni? Io vorrei vedere come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra. Vorrei un altro calciatore che mi possa assicurare 30 gol insieme al nostro Milik, 30 più 30 possono fare 60, e se ci mettiamo insieme Insigne, Mertens, Younes, poi diventa una bella partita”.

De Laurentiis apre poi a possibili nomi alternativi al colombiano: “Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perchè poi potrei prendere qualcun altro. Se invece devo scegliere tra lui ed un altro, che mi costa anche di più, devo allora pensare ad un altro che magari è anche più giovane e devo pensare al futuro. Pépé? Si, potrebbe essere. O anche qualcun altro. Lozano? Beh, sono diversi, il messicano segna di meno di Pépé”.

