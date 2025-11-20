De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio: cosa rischia il Napoli, il club tira in ballo l'Inter

Niente archiviazione: il presidente, l'ad Chiavelli e lo stesso club partenopeo dovranno andare a processo. Prima udienza tra un anno, le ripercussioni sugli azzurri di Conte.

Niente archiviazione, ci vorrà il processo per stabilire se la condotta di Aurelio De Laurentiis, di Andrea Chiavelli e dello stesso Napoli è stata limpida e priva di sbavature contabili. Il presidente, l’amministratore delegato e l’intero club partenopeo sono stati infatti rinviati a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, Rosamaria De Lellis, in accoglimento della richiesta formulata da Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, i pm della Procura della Capitale che hanno indagato sui conti del Ciuccio. L’inizio del processo è stato fissato per il 2 dicembre 2026, tra poco più di un anno.

Falso in bilancio Napoli, nel mirino le annate 2019, 2020 e 2021

Le accuse nei confronti di ADL, di Chiavelli (il cosiddetto “uomo dei contratti”) e della SSC Napoli sono di falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021, caratterizzate in particolare da alcune operazioni finite al vaglio degli inquirenti. La prima, perfezionata nell’estate 2019, è legata all’ingaggio dalla Roma del difensore greco Kostas Manolas, in cui fu coinvolto il centrocampista guineano Amadou Diawara che fece il percorso inverso: da Castel Volturno a Trigoria. All’estate 2020 risale invece l’altro affare su cui si sono addensate ombre, l’acquisto del bomber nigeriano Victor Osimhen dai francesi del Lille.

Plusvalenze, il caso Osimhen e i tre giovani del vivaio azzurro

Un’operazione, questa, in cui sono stati inseriti il portiere greco Karnezys e tre giovani del vivaio, Manzi, Palmieri e Liguori, le cui quotazioni di mercato sarebbero state “gonfiate” ad arte. Il Napoli insomma, secondo i magistrati romani, avrebbe fatto ricorso ad artifici contabili e – almeno in alcuni casi – a delle plusvalenze fittizie per alterare i bilanci. Una tesi che il presidente De Laurentiis e l’ad Chiavelli hanno contestato a più riprese, ribadendo la trasparenza e la linearità delle operazioni del club. Ma il Gup, nonostante il lavoro del “tridente” difensivo del Napoli (gli avvocati Lorenzo Contrada, Fabio Fulgeri e Gaetano Scalise) ha optato per il rinvio a giudizio.

Napoli penalizzato? Cosa rischia il club per la Giustizia Sportiva

Se sono chiare le eventuali ripercussioni penali per il Napoli, cosa rischia il club a livello sportivo? Assolutamente niente. Le carte dell’indagine romana, infatti, sono finite già due volte sulla scrivania del procuratore FIGC Giuseppe Chiné. Una prima volta nel 2022, la seconda qualche mese fa, dopo aver ricevuto i nuovi faldoni dell’inchiesta. In entrambe le circostanze, la Procura FIGC ha optato per l’archiviazione. La scorsa primavera, nel dettaglio, non sono emersi fatti nuovi e rilevanti che avrebbero potuto portare a una revocazione del processo sportivo, come avvenuto invece – ad esempio – a carico della Juventus, dove le prove e le evidenze di colpevolezza erano schiaccianti e ammesse dagli stessi diretti interessati.

Rinvio a giudizio ADL, il Napoli chiama in causa l’Inter

“La SSCN esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la SSCN non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate“, si legg in una nota del Napoli.

“La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno – con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 – dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter“.

Juventini in rivolta, il durissimo attacco di Capuano a Chiné

Nonostante le differenze tra i due casi, Juventus e Napoli, la notizia del rinvio a giudizio di De Laurentiis e del club azzurro ha scatenato sui social numerosi tifosi bianconeri. In tanti continuano a chiedere perché la Vecchia Signora sia stata penalizzata a livello sportivo, mentre il club partenopeo l’ha fatta franca. Alle polemiche si è unito il giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, che su X ha attaccato duramente il procuratore Chiné.