De Laurentiis ne ha per tutti: il Real Madrid e Insigne

Il mercato del Napoli è iniziato senza indugi. L’arrivo di Manolas e la trattativa per James Rodriguez, oltre a quella che per il momento sembra essere solo una suggestione legata a Mauro Icardi, fanno sognare i tifosi azzurri che il prossimo possa essere l’anno buono per lo scudetto. Ancora più bello per i sostenitori del Napoli sarebbe porre fine all’epopea della Juventus nell’anno in cui sulla panchina dei bianconeri si è seduto il grande ex Maurizio Sarri, visto dalle parti del San Paolo come un traditore alla stregua di Gonzalo Higuain.

Il presidente De Laurentiis comunque non lesinerà le spese quest’anno per avvicinare la propria squadra alla Juventus, anche se durante una lunga intervista a Sky Sport il numero uno azzurro ha fatto il punto sulla lunga e sfiancante trattativa con il Real Madrid per arrivare al fantasista colombiano, mandando anche un messaggio molto chiaro agli spagnoli: “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne. Devono capire che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito. Per Ancelotti sarebbe un regalo. Studiandolo ho capito che ha reso tantissimo solo in due occasioni, sempre con Carlo Ancelotti, al Real Madrid e al Bayern Monaco. Gli ha parlato e lo ha saputo motivare. Io non mi metto a parlare con Florentino Perez di James. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente di James, che è amico nostro e non abbiamo bisogno di parlare con Florentino. Se dovesse chiamarmi, potrei rispondergli. Se sono rose fioriranno… Stiamo aspettando che i tempi diventino maturi".

De Laurentiis è poi molto chiaro anche sul futuro di Lorenzo Insigne, reduce da una stagione sotto le aspettative e atteso dalla prima annata in cui indosserà dall’inizio la fascia da capitano: “Insigne ormai è un uomo, credo che l’abbia capito, altrimenti glielo ricordiamo noi. All’età attuale non può più comportarsi in modo infantile. Potevo capire in passato, quando magari si lamentava per il ruolo o altre cose. Ora può e deve giocare in diversi ruoli, e quindi deve mettersi a disposizione di un allenatore che ha dalla sua una grande esperienza e una grande onestà intellettuale. Insigne nel Napoli troverà casa sua. Siamo qui tutti felici di accoglierlo e spronarlo. Qualche volta ha vissuto stagioni più felici e altro volte meno, perché era scontento. Speriamo che questa sia l’annata giusta. Vorrei vedere quell’Insigne che ho visto in nazionale”.



SPORTAL.IT | 12-07-2019 22:47