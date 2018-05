De Laurentiis non molla: è braccio di ferro con Sarri

E’ braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri.

Il numero uno del Napoli non vuole liberare a costo zero il tecnico toscano che ha già un accordo di massima con il Chelsea.

Per lasciarlo andare De Laurentiis chiede il pagamento della clausola rescissoria da 8 milioni di euro presente nel contratto dell’ex allenatore tra le altre di Empoli, Pescara e Sangiovannese.

Il Chelsea al momento non intende versare la cifra richiesta e la trattativa per l’approdo di Sarri in Premier League è in una fase di stallo.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 11:30