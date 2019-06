De Laurentiis, nuove bordate a Sarri: "E' furbo"

Arrivano altre parole al veleno di Aurelio De Laurentiis nei confronti del nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Il presidente del Napoli in un’intervista al Corriere della Sera non si dice sorpreso dalla scelta del suo ex allenatore: “Non sono sorpreso, il calcio non è più un mondo di bandiere. Qui da noi non ha vinto e magari non vince neanche a Torino. È un rivale, non posso che augurargli questo…”.

A Napoli lo accusano di essere un traditore: “Sono per la libertà, quindi rispetto la sua scelta. Ognuno fa quel che vuole ma si assume la responsabilità. Non ho mai creduto all’amore assoluto di Sarri e il tempo mi ha dato ragione. Ripeto spesso che sono per la monogamia, credo nel matrimonio e del resto sono a Napoli da 15 anni, nonostante una parte della tifoseria abbia provato ad ostacolarmi. I litigi ci stanno, l’importante è restare fedeli alla causa e all’amore per i colori azzurri. La mia fu un scelta di cuore e resta tale”.

Altre dichiarazioni aspre contro Sarri: “Lavora 15 ore al giorno e per lui esiste solo il campo. Non ha tempo per i rapporti umani, almeno nell’ambito lavorativo. Credo che in tre anni a Napoli non abbia mai partecipato a una cena di gruppo coi suoi calciatori. Pensa solo alle partite, alla gestione degli uomini sul campo. Il resto è un mondo che non gli appartiene, e può essere un bene o un male. In questo momento ha in testa la Juventus e ha messo in moto la macchina dell’ambizione. Capisco la delusione dei napoletani, vivono il calcio in maniera viscerale e Sarri si era un po’ preso la loro anima”.

Sarri ha dedicato l’Europa League ai tifosi del Napoli: “Sarri è intelligente e furbo, abituato a lavorare per se stesso. Poi ci sono lo stile e l’eleganza… Ancelotti? Sarri è uomo da stadio, da curva. Fa di tutto per piacere ai tifosi; Ancelotti è aziendalista, una persona di mondo con cui è piacevole confrontarsi su tante cose oltre il calcio. Maurizio avrà bisogno di tempo, l’ambiente dovrà concederglielo. Sarà però divertente quando Ancelotti lo batterà sul campo”.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 17:00