De Laurentiis porta il Napoli a Bari

Aurelio De Laurentiis ha parlato del suo Napoli in una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha affrontato diversi argomenti.

"Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ma anche da un gruppo di studiosi olandesi: hanno verificato che in Europa siamo stati la squadra più cresciuta negli ultimi 10 anni in termini di valorizzazione complessiva del club. Vuol dire che abbiamo lavorato bene se siamo stati considerati avanti all'Inter e al Milan. Non abbiamo vinto degli scudetti ma uno prima di riuscirci si deve rafforzare e fortificare. E pensare che non è nemmeno uno stadio vero dove giocare. Una cosa ridicola".

Il presidente partenopeo si è soffermato sulla questione stadio, rivelando anche un suo clamoroso progetto: "Ho chiesto alla Uefa l'autorizzazione a disputare le partite di Champions al San Nicola. A costo di pagare di tasca mia 1000 euro di pullman e di consentire ai napoletani di assistere alle gare al San Nicola".

De Laurentiis ha poi speso belle parole per l'attuale tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti: "Credo molto in lui e per questo l'ho fortemente voluto. Da parte mia non avrà mai una sollecitazione e aspetterò serno e tranquillo qualunque cosa accada. Sono più che garantito dalla sua personalità e dalle sue capacità. Gli ho dato in mano le chiavi del Napoli. A lui e a mio figlio Edoardo. Ora dopo tanti anni potrò dedicarmi di più a cinema e tv".

Il presidente azzurro ha proseguito con un commento sull'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri, attualmente al Chelsea: " Maurizio ha detto delle cose completamente inesatte, ma non mi va di replicare, sennò diventa una telenovela dai toni antipatici. Io sono felice di Ancelotti e non ho più sentito mister Sarri".

Infine De Laurentiis ha chiuso parlando di Lorenzo Insigne: "Ha una clausola simbolica. Con Raiola abbiamo deciso che se arriva un'offerta da 200 milioni lo vendiamo. Non è un accordo scritto ma verbale. Duecento milioni, chiaro?".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 10:35