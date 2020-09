De Laurentiis positivo al coronavirus, social scatenati

La notizia era rimbalzata di primo mattino, quando il sito internet Il Napolista aveva pubblicato un articolo relativo alla positività del presidente del Napoli. Poi il club azzurro ha confermato sul sito ufficiale: “Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19“. Il numero uno del club azzurro è contagiato.

De Laurentiis positivo, la nota del Napoli

“La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”, si legge sul sito della società partenopea. Proprio ieri il presidente aveva preso parte all’assemblea di Lega sui diritti tv e si era anche intrattenuto a fine riunione con i giornalisti, polemizzando col premier Conte sugli stadi chiusi ai tifosi.

De Laurentiis: i sintomi e quella polmonite recente

Il Napolista fornisce altri dettagli relativi alla situazione del presidente azzurro: “Non sarebbe asintomatico. Con lui, positivo anche un familiare. Nei giorni scorsi, anche un dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo al virus. La situazione sarà tenuta sotto controllo. Nei mesi scorsi, il presidente del Napoli ha subito una forma importante di polmonite”.

De Laurentiis positivo, gli attestati di stima

Tantissimi gli attestati di stima per il presidente azzurro. “Buona guarigione presidente”. “Rimettiti presto”. E addirittura: “Auguri di pronta guarigione, guarisci presto così torno a contestarti”, sono i messaggi che figurano sul profilo Twitter ufficiale del Napoli. “Auguri di pronta guarigione presidente! E dateci qualche informazione in più!”, è l’invito di Roberta. Ma molte reazioni, soprattutto da parte dei tifosi di altre squadrem non sono altrettanto bonarie.

De Laurentiis positivo, non solo auguri

“Quindi si sarebbe presentato con sintomi, in una riunione piena di gente e nemmeno la mascherina aveva? Ma complimentissimi. Una bella denuncia?”, suggerisce Alessandro. “Questo voleva far causa alla Uefa, ora tutti faranno causa a lui”, scrive Luca. Tony incalza: “Se non è asintomatico vuol dire che non stava bene quindi prima di andare in Lega qualche dubbio lo poteva avere…detto ciò anche io ho tosse e raffreddore ma non so se sia il Covid“. E un sostenitore del Milan punge: “Anche se non avesse avuto sintomi, spiegatemi perché non ha messo la mascherina? Si è anche fermato a parlare coi giornalisti”.

SPORTEVAI | 10-09-2020 09:54