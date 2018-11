De Laurentiis punge la Juventus

Dopo il dibattito a distanza con Maurizio Sarri, che lo stesso tecnico ha tentato di arginare con recenti dichiarazioni: "Posso solo ringraziare Aurelio. Mi ha dato la più grande soddisfazione personale della mia vita affidandomi il Napoli, la squadra del mio cuore e delle origini. E' stata una magnifica avventura che non può essere cancellata da un congedo un po' così", Aurelio De Laurentiis è tornato a puntare il dito contro la Juventus, sua acerrima nemica.

Durante un convegno all'Unione Industriali, il presidente del Napoli ha affermato che: "Con il fatturato della Juventus avrei vinto dieci scudetti".

Un altro attacco alla società bianconera dopo quello scagliato riguardo il trasferimento di Cristiano Ronaldo a Torino: "Se fosse stato soltanto riconfermato Allegri senza un grosso colpo, dopo sette scudetti cosa si poteva promettere ai tifosi per affascinarli e scaldarli? E per fare la stessa cosa con gli sponsor, il mondo dell’industria e della politica? Riconosco che la società ha avuto la grande "trovata di sceneggiatura" che le ha consentito di rilanciare l’immagine della Juventus".

Durante il convegno, il presidente della società partenopea è poi tornato sul discorso stadio, oggetto di discussioni con il sindaco di Napoli Giuseppe De Magistris: "Ho scoperto che il Paris Saint Germain paga un milione di euro all'anno di affitto per il Parco dei Principi e con 47mila posti fatturano 100 milioni l'anno. Noi non andiamo oltre i 17-18 perché non possiamo fare altre attività all'interno, il Comune non ha mai fatto niente per il San Paolo".

"Ci metterei due secondi a comprare un nuovo terreno – assicura De Laurentiis -, diciotto mesi per un nuovo stadio. Ma questo è il teatro di Maradona, l'unica parte importante della storia di Napoli, di un passato che non voglio dimenticare".

Se non uno stadio nuovo, il produttore cinematografico è pronto ad acquistare giocatori: "Arriveranno rinforzi dal mercato, però non vi dico dove" e un'altra società: "Comprerò un altro club. è vero, ci stiamo lavorando. Il progetto va avanti".

