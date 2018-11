De Laurentiis rivela gli obiettivi del Bari

Il presidente del Bari Aurelio De Laurentiis in un'intervista a La Repubblica ha parlato dgli obiettivi del suo nuovo club: "In due o tre anni vogliamo riportare la squadra in Serie B e poi tentare di fare il grande salto. Al momento non ci poniamo il problema della doppia proprietà, siamo ancora in Serie D e ci vuole tempo prima di arrivare a vincere un paio di campionati. Quando ci sarà da porsi il problema ce lo porremo e vedremo di risolvere. Il nostro obiettivo è dare la certezza che in città questa volta sono arrivate delle persone per bene. Che sono qui per cercare di fare cose buone, ma sempre rispettando le regole. E soprattutto i tifosi che vogliono bene alla squadra e che ci stanno dando fiducia".

"In cima alle mie priorità ci sarà sempre il valore del brand. Anzi, permettetemi: del doppio brand. Da una parte c’è quello del Bari, della squadra, dei suoi tifosi e dall’altro c’è anche il nostro nome da difendere, quello della mia famiglia. Io credo molto nel lavoro sul digitale. Bari ha tifosi in tutto il mondo, se la geografia non consente loro di venire da noi dobbiamo essere noi ad andare da loro. L’idea è quella di portare a casa del tifoso la squadra".

SPORTAL.IT | 01-11-2018 13:15